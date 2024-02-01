Глава Минцифры: ChatGPT на Госуслугах, биометрические профили и расследование сбоя в .RU

Минцифры России устанавливает причины инцидента, который привёл 30 января текущего года к временной недоступности ресурсов в доменной зоне .ru, после чего они будут обнародованы, сообщил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев:
«Минцифры ведет разбирательство, закончим – обязательно "опубличим" результаты технического разбора этой ситуации».
Выступая на панельной сессии на международном форуме Digital Almaty 2024, министр также рассказал о планах использовать GPT для консультации пользователей на «Госуслугах». Согласно идее ведомства, запускаемая в этом году услуга даст возможность получать справочную информацию о порядке и заказывать госуслуги с использованием встроенной туда популярной нейросети.
Шадаев подчеркнул, что государственные услуги будут оказываться онлайн и в момент обращения будет выдаваться результат:
«При этом мы считаем, что нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять GPT, заполняя за человеком необходимые заявления».
По словам главы Минцифры, цифровой помощник «Макс» на портале обработал уже более 450 млн запросов на естественном языке в режиме диалога. Он также уточнил, что колл-центры, которые используют голосовых роботов, есть уже в половине федеральных и региональных ведомств.
Депутат Госдумы Антон Горелкин после появления этой информации в СМИ заявил, что журналисты неправильно процитировали главу Минцифры, и речь идёт о чате с использованием технологии GPT (Generative Pre-trained Transformer), то есть генеративной самообучаемой нейросети. «Поэтому никаких американских технологий на государственном портале не будет – только лучшие разработки от российских программистов», – подытожил депутат.
Шадаев во время выступления на форуме также сообщил, что около 18 миллионов россиян подключили себе биометрические профили.
По его словам, биометрический профиль можно рассматривать комплексно с другими элементами цифровой идентификации. К примеру, в нее входит цифровой ID (профиль на «Госуслугах») — он есть у 110 миллионов граждан РФ. Электронная подпись также входит в этот комплекс, ее подключили 10 миллионов россиян. Цифровые копии личных документов взамен бумажных - их можно показывать через смартфон — есть у 19 миллионов граждан, пояснил министр:
«Всё это вместе позволяет полностью построить вторую систему верификации гражданина, причем она будет работать не только в цифровых каналах, что очень важно, но она, по факту, заменит традиционную систему идентификации и в офлайн-взаимодействии».
Ранее Максут Шадаев, комментируя отключения 4G в трёх Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, назвал это техническими мероприятиями. Отвечая на вопрос, планируются ли подобные отключения в других регионах страны, Шадаев сказал, что в настоящее время пока не планируются, однако «вполне возможно», и отметил, что это были не учения.
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