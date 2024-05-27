От операторов связи потребуют схему пропуска трафика через ТСПУ

Правительством России принято положение о схеме пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования, в том числе пропуска трафика на присоединенную сеть связи оператора связи, оказывающего услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Положение принято в рамках изменений лицензирования по новому закону № 473-ФЗ, который требует согласования и соблюдения схем пропуска трафика.

Схема должна содержать сведения:

а) о планируемых и возможных маршрутах пропуска трафика, местах размещения средств связи с указанием места их расположения, местах установки ТСПУ,



б) обо всех планируемых подключениях сети связи заявителя к точкам обмена трафиком, включая место расположения таких точек,



в) обо всех планируемых присоединениях сети связи заявителя к другим сетям связи с указанием взаимодействующих сетей, точек присоединения, в том числе другого оператора связи, к сети которого планируется осуществить присоединение,



г) о планируемой пропускной способности линий связи, соединяющих сеть связи заявителя с другими сетями связи, а также типах конечных интерфейсов присоединения,



д) о технических характеристиках средств связи, планируемых к размещению в сооружениях связи.

Мы пообщались с представителем одной из телеком-компаний. По его словам, в схемах будут указываться сведения о субоператорах, точках обмена трафиком, VLAN-ах (виртуальная локальная компьютерная сеть) и так далее.

«Вообще ощущение, что больше для магистралов постановление, чтоб они раскрывали данные о мелких операторах связи», — отметил он.

На вопрос, зачем это всё нужно, ведь по закону весь трафик по умолчанию и так должен идти через ТСПУ, наш собеседник предположил, что просто существующие устройства могут не справляться. Поэтому запрашивается карта сети для установки дополнительных технических средств.

«Заинтриговали», — иронизирует создатель «ЭШЕР II» Филипп Кулин после ознакомления с документом. Эксперт предположил:

«...Они хотят смотреть, как у тебя вообще ходит трафик. Акцент (но не специализация почему-то) на том, что есть даунлинки. И тут несколько версий. Либо они хотят контролировать, что ты точно пустил через ТСПУ трафик даунлинков, у которых канал меньше 10Gb (они не обязаны ставить ТСПУ), либо хотят видеть случаи, когда трафик тех, у кого больше 10Gb, идёт мимо ТСПУ (например, устройства могут просто не справляться). А может всё вместе сразу, — то есть хотят удостовериться, что ты не запутываешь».

Представитель одного из малых операторов связи удивился содержанию документа. По его словам, «всё уже через ТСПУ вышестоящего оператора проходит и потом попадает к малому оператору», поэтом не совсем понятно, зачем какие-то ещё схемы. «Очередная попытка контролировать всё, что только возможно, без какой-либо определённой цели», — предположил он.