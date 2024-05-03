English Русский
News
3 May 2024

Минцифры хочет штрафовать на 2 млн рублей за незаконную продажу сим-карт иностранцам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Министерство разработало законопроекты, которыми серьёзно ужесточается оборот и условия использования сим-карт, а также вводится требование предоставлять иностранцам услуги связи только после сдачи биометрии и регистрации в ЕБС.
Фото: biometricupdate.com

Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных правовых акто законопроект, который вносит поправки в ст. 13.29 КоАП (неисполнение требований к заключению договоров об оказании услуг связи). Предлагается ввести ответственность для операторов связи за нарушение новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам.

В статье может появиться ч. 6 о «нарушении оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранным гражданам и лицам без гражданства».

Согласно инициативе, штрафы в случае нарушения будут предусматривать от 100 000 до 200 000 руб. для должностных лиц и от 1 до 2 млн руб. для юридических лиц. Поправки в случае принятия вступят в силу со дня их официального опубликования.

Ранее Минцифры опубликовало законопроект, вносящий изменения в законы о связи (126-ФЗ) и о биометрии (572-ФЗ), предлагая серьезно ужесточить оборот и условия использования сим-карт для иностранцев. В частности, они смогут получать услуги связи только после сдачи биометрии и регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС); сим-карты иностранные граждане смогут покупать только в официальных салонах связи или точках продаж, заключать договор в интернете нельзя; на одного человека не может быть зарегистрировано более десяти номеров.

В сводном отчёте к проекту закона говорилось, что он направлен на решение «неконтролируемого распространения абонентских номеров, в том числе среди иностранцев, которое способствует возникновению возможностей осуществления противоправных действий с использованием сетей связи».

операторы связи Минцифры 152-ФЗ биометрические данные КоАП штрафы ЕБС 126-ФЗ 572-ФЗ иностранцы 13.29

Similar articles

МВД могут предоставить внесудебный доступ к детализации звонков
В Госдуме предложили упростить отзыв согласия на обработку персданных
Выросло количество приговоров за «дискредитацию» армии
Систему «Антифрод» применят в мессенджерах
Бизнес не желает бесплатно отдавать государству персданные клиентов
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт