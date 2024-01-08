В России заблокирован сайт Православной церкви Украины

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что блокировке подвергся сайт Православной церкви Украины (ПЦУ):
reestr.rublacklist.net/ru/record/6620119
Инициатором блокировки выступил «Неуказанный госорган», под которым с большой долей вероятности скрывается Генпрокуратура РФ. Причины неизвестны, но это может быть как военная цензура (на сайте есть посты в поддержку ВСУ), так и запрет «информации об осуществлении сбора пожертвований религиозными организациями, если те не получили права на проведение таких сборов» (просьбы о пожертвованиях тоже присутствуют на сайте). Последняя норма была введена новым законом, который также запрещает сайты с просьбой донатить армии противника, а кроме этого даёт Генпрокуратуре полномочия по внесудебной блокировке информации про обход цензуры.
ПЦУ — автокефальная поместная православная церковь на территории Украины, первая по числу приверженцев и вторая по числу духовенства, приходов и монастырей в стране. Предстоятель — митрополит Епифаний.
Статус автокефальной церкви ПЦУ получила в январе 2019 года от Константинопольского патриархата, который предоставил ей соответствующий томос. Создание и статус церкви вызвали конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.