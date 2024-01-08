В России заблокирован сайт Православной церкви Украины

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили, что блокировке подвергся сайт Православной церкви Украины (ПЦУ):

reestr.rublacklist.net/ru/record/6620119

Инициатором блокировки выступил «Неуказанный госорган», под которым с большой долей вероятности скрывается Генпрокуратура РФ. Причины неизвестны, но это может быть как военная цензура (на сайте есть посты в поддержку ВСУ), так и запрет «информации об осуществлении сбора пожертвований религиозными организациями, если те не получили права на проведение таких сборов» (просьбы о пожертвованиях тоже присутствуют на сайте). Последняя норма была введена новым законом, который также запрещает сайты с просьбой донатить армии противника, а кроме этого даёт Генпрокуратуре полномочия по внесудебной блокировке информации про обход цензуры.

ПЦУ — автокефальная поместная православная церковь на территории Украины, первая по числу приверженцев и вторая по числу духовенства, приходов и монастырей в стране. Предстоятель — митрополит Епифаний.



Статус автокефальной церкви ПЦУ получила в январе 2019 года от Константинопольского патриархата, который предоставил ей соответствующий томос. Создание и статус церкви вызвали конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами.