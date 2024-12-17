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17 December 2024

Развитием ИИ-технологий в России займётся специальное агентство САПФИР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Создано оно будет на базе фонда «Сколково», и его задачей станет консолидация усилий властей, бизнеса и науки по расширению научных знаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и по применению этой технологии в исследованиях и разработках.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

В начале 2025 года на базе фонда «Сколково» начнёт работать Стратегическое агентство для поддержки ИИ-разработок (САПФИР). Организация будет сопровождать проекты профильных НИИ и координировать деятельность научных организаций в направлении ИИ, сообщает «Ъ». Создание агентства анонсировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по словам которого это необходимо для объединения усилий науки, власти и бизнеса по реализации потенциала технологии ИИ.

Как пояснили изданию в аппарате чиновника, власти ожидают, что САПФИР станет «главным драйвером процесса по развитию науки в ИИ и ИИ в науке».

Агентством будет руководить Татьяна Союзнова, заместитель главного управляющего директора по экспертизе и финансовой поддержке «Сколково». По её словам, организация будет работать по трём основным направлениям: отбор и поддержка исследовательских центров в области ИИ, создание единой программы исследований в области ИИ, популяризация научной деятельности в целом и усиление международного взаимодействия.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, новый этап отбора исследовательских центров, которые смогут получить поддержку, пройдёт в первом квартале 2025 года.

Согласно Национальной стратегии развития ИИ, прирост ВВП к 2030 году за счёт использования этой технологии составит 11,2 трлн руб. Что касается расходов, то  предполагается, что 5% от федерального бюджета на науку (в 2025 году это 665 млрд руб.) пойдут на исследования в области ИИ и 15% — на исследования с применением методов ИИ.

искусственный интеллект Сколково САПФИР

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