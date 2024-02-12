Walmart, Delta, Chevron и Starbucks с помощью ИИ отслеживают сообщения сотрудников

Крупные работодатели в США, такие как Walmart, Delta Air Lines, T-Mobile, Chevron и Starbucks, а также европейские бренды, включая Nestle и AstraZeneca, обратились к семилетнему стартапу Aware, чтобы отслеживать разговоры среди своих рядовых сотрудников, по данным компании. Об этом сообщает CNBC.
Джефф Шуман, соучредитель и генеральный директор Aware, говорит, что искусственный интеллект (ИИ) помогает компаниям «понимать риски в своих коммуникациях», получая информацию о настроениях сотрудников в режиме реального времени, не находясь в зависимости от ежегодных или квартальных данных, тратя время на специальные исследования.
Используя анонимизированные данные в аналитическом продукте Aware, клиенты смогут увидеть, как сотрудники в определённых возрастных группах и географических регионах реагируют на обновления корпоративной политики или маркетинговых кампаний, продолжает генеральный директор стартапа.
По словам Шумана, десятки моделей ИИ Aware, созданные для анализа текста и изображений, способны выявить преследования, буллинг, дискриминацию, несоблюдение требований, порнографию, наготу и многое другое. Глава компании подчёркивает, что основной инструмент Aware не имеет возможности отмечать имена отдельных сотрудников. Однако это может сделать отдельное решение — eDiscovery, которое рассчитано на экстремальные угрозы или рискованное поведение, заранее определённое клиентом.
В Aware указали, что Walmart, T-Mobile, Chevron и Starbucks используют её технологии для управления рисками и соблюдения требований. На этот тип работы приходится порядка 80% бизнеса стартапа.
В Walmart, T-Mobile, Chevron, Starbucks и Nestle не ответили на запрос CNBC относительно использования инструментов Aware. В AstraZeneca и Delta Air Lines подтвердили применение только eDiscovery.
Соучредитель некоммерческой организации Humane Intelligence Ютта Уильямс говорит, что ИИ добавляет новую потенциально проблемную черту к программам инсайдерского рынка, которые существуют для оценки таких явлений, как корпоративный шпионаж.
За последние пять лет выручка основанной в 2017 году Aware росла примерно на 150% в год, отмечает Шуман. В компаниях-клиентах стартапа в среднем работают 30 тыс. человек. Среди основных конкурентов Aware: Qualtrics, Relativity, Proofpoint, Smarsh и Netskope.
Aware подтвердила CNBC, что использует данные корпоративных клиентов для обучения своих моделей машинного обучения. По данным компании, хранилище данных содержит около 6,5 млрд сообщений. После подключения клиента к системе Aware ИИ-моделям требуется около двух недель, чтобы обучиться на сообщениях сотрудников и изучить модели эмоций и настроений внутри компаний.
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