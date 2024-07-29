English Русский
News
29 July 2024

Более 90 стран-членов ВТО заключили соглашение о правилах электронной торговли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Защита онлайн-потребителей, цифровизация таможенных процедур и признание электронных подписей фигурируют среди изложенных в тексте мер, направленных на продвижение и упрощение цифровых транзакций.

Страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) достигли соглашения о правилах, регулирующих глобальную цифровую торговлю. Они включают признание электронных подписей, защиту от онлайн-мошенничества, цифровизацию таможни, упрощение цифровых транзакций и другие меры.

E-Commerce составляет около 25% всей международной торговли и растет более быстрыми темпами, чем традиционная. После интеграции в правовую базу ВТО соглашение может стать основой глобальных правил цифровой торговли.

К соглашению присоединилась 91 страна. В заявлении британского министерства бизнеса и торговли отмечается:

«После пяти лет переговоров Великобритания и 90 других стран завершили Совместную инициативу по электронной торговле в ВТО, которая сделает торговлю быстрее, дешевле, справедливее и безопаснее».

По словам вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, страны договорились о первых глобальных правилах цифровой торговли и это «исторический момент»:

«Это облегчит электронные транзакции, будет стимулировать инновации и интегрировать развивающиеся страны в цифровую экономику».

Инициатива об электронной коммерции гласит, что ни одна из сторон не будет накладывать таможенные пошлины на передачу данных между лицами из разных стран. Хотя такие пошлины никогда не вводились, общий смысл документа заключается в том, что свободное перемещение данных приносит пользу малому и среднему бизнесу, что делает введение таких тарифов маловероятным.

Тем не менее, соглашение оставляет возможность введения в будущем внутренних налогов, сборов или других пошлин на передачи данных, если государство решит это сделать. По мнению операторов связи, такая перспектива, обязывающая крупные технологические компании оплачивать генерируемый ими трафик, создает для организаций несправедливое финансовое бремя. Однако операторам связи не всё дозволено: в документе также предусмотрены меры, предотвращающие создание операторами узких мест в сети.

онлайн-торговля электронная подпись электронная торговля ВТО

Similar articles

Маркетплейсы прогнозируют проблемы с зарубежными онлайн-покупками
Зарубежные онлайн-заказы станут облагаться ввозными сборами
В IT-комитете Госдумы обсудили запрет трэш-стримов
Власти обсуждают снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок
В России станет доступна онлайн-продажа рецептурных лекарств по биометрии
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт