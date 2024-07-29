Более 90 стран-членов ВТО заключили соглашение о правилах электронной торговли

Страны-члены Всемирной торговой организации (ВТО) достигли соглашения о правилах, регулирующих глобальную цифровую торговлю. Они включают признание электронных подписей, защиту от онлайн-мошенничества, цифровизацию таможни, упрощение цифровых транзакций и другие меры.



E-Commerce составляет около 25% всей международной торговли и растет более быстрыми темпами, чем традиционная. После интеграции в правовую базу ВТО соглашение может стать основой глобальных правил цифровой торговли.



К соглашению присоединилась 91 страна. В заявлении британского министерства бизнеса и торговли отмечается:

«После пяти лет переговоров Великобритания и 90 других стран завершили Совместную инициативу по электронной торговле в ВТО, которая сделает торговлю быстрее, дешевле, справедливее и безопаснее».

По словам вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, страны договорились о первых глобальных правилах цифровой торговли и это «исторический момент»:

«Это облегчит электронные транзакции, будет стимулировать инновации и интегрировать развивающиеся страны в цифровую экономику».

Инициатива об электронной коммерции гласит, что ни одна из сторон не будет накладывать таможенные пошлины на передачу данных между лицами из разных стран. Хотя такие пошлины никогда не вводились, общий смысл документа заключается в том, что свободное перемещение данных приносит пользу малому и среднему бизнесу, что делает введение таких тарифов маловероятным.



Тем не менее, соглашение оставляет возможность введения в будущем внутренних налогов, сборов или других пошлин на передачи данных, если государство решит это сделать. По мнению операторов связи, такая перспектива, обязывающая крупные технологические компании оплачивать генерируемый ими трафик, создает для организаций несправедливое финансовое бремя. Однако операторам связи не всё дозволено: в документе также предусмотрены меры, предотвращающие создание операторами узких мест в сети.