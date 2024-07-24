Согласие на обработку персданных станет отдельным актом

Группа депутатов и сенаторов предложила изменения, которые предусматривают оформление согласия на обработку персональных данных как отдельного, самостоятельного акта. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.



На данный момент банки, торговые сети и другие участники рынка часто включают согласие на обработку персональных данных в общие договоры. Из-за этого люди зачастую не понимают, на что именно они дают согласие, отмечает депутат:

«Особенно это актуально для электронной коммерции, когда пользователю просто предлагают «поставить галку» (одну из прочих!). А ведь речь идёт о важнейшем вопросе: ты доверяешь другим свои персональные данные. Как они дальше будут использованы? В каких целях? Насколько надежно их хранение? Не попадут ли они в руки мошенникам?»

Хинштейн пояснил, что новое законодательство будет обязывать организации оформлять согласие на обработку персональных данных отдельно, что позволит гражданам осознанно принимать решение и при необходимости отказаться от такого согласия. Предлагаемые изменения касаются закона «О персональных данных» и закона «О защите прав потребителей». Соответтсвующий документ №679980-8 внесён в Госдуму.



Инициаторы законопроекта подчёркивают, что такие меры необходимы для уменьшения рисков утечек и незаконного оборота персональных данных. Принятие этого закона вернёт гражданам контроль над их личной информацией и обеспечит надежную защиту от возможных злоупотреблений.