Госдума в I чтении одобрила информирование о работниках через реестр военнообязанных

Госдума приняла в первом чтении законопроект №646824-8, внесённый в июне председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия») и одобренный на днях Правительством.

Документ позволит работодателям передавать сведения о военнообязанных сотрудниках военкоматам через реестр воинского учета.

Руководители и должностные лица организаций, ответственные за воинский учет, обязаны направлять в военкоматы данные о военнообязанных сотрудниках в течение пяти дней с момента их изменения, используя портал госуслуг. Поправки уточняют, что эти сведения могут передаваться через реестр воинского учета.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» предполагают цифровизацию воинского учета и изменения в правилах вручения повесток, которые теперь будут направляться как в письменной, так и в электронной форме с равной юридической силой.

Выступая с докладом перед голосованием, Картаполов отметил, что законопроект разработан по поручению президента.

Депутат от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» задал вопрос о неотлаженном механизме коммуникаций между военными ведомствами и гражданами. По его словам, родственники призванных на военную службу постоянно обращаются к ним (видимо, имеется в виду — к партии), а не в военкоматы, потому что там отказывают в предоставлении информации. Ранен человек или находится в добром здравии, они не знают, отметил Тумусов, поэтому не стоит ли решить в том числе этот вопрос, если военкоматы игнорируют обращения граждан? Как наладить работу, чтобы родственники знали, куда обращаться?



На это Картаполов ответил, что военкоматы отвечают только за организацию воинского учёта, а когда человек поступает на службу, он оказывается в правовом ведении воинских частей, где он находится. Также он попросил дать ему список военкоматов, которые игнорировали обращения родственников призванных на военную службу.



Сопартиец Тумусова Олег Нилов спросил, почему бы не запрашивать такие данные у ГАИ, спортивных и других организаций, ведь есть же бойцы MMA, стритрейсеры и другие нарушители ПДД и общественного порядка?



На что Картаполов ответил, что перечисленные справороссом организации входят в перечень тех, которые обязаны предоставлять информацию о военнообязанных гражданах.

В итоге законопроект был принят в первом чтении единогласно.