В судах выросло количество дел о правах на использование российского ПО

По данным юридических фирм, отслеживающих споры в области IT, за год выросло число исков разработчиков программного обеспечения (ПО) к крупным компаниям, сообщает «Ъ», ознакомившийся с этими материалами.



В основном споры связаны с правомерностью использования ПО и выплатами за него. По данным RTM Group, рост можно оценить в 30% год к году. В компании связывают динамику с резким увеличением спроса на российские решения и импортозамещением продуктов зарубежных игроков, которое началось в 2022 году.



Тенденцию подтверждают в K&P.Group. По словам юриста практики интеллектуальной собственности компании Максима Федотова, дела часто касаются использования ПО «за пределами договора» или «после прекращения лицензионного договора», что считается нарушением исключительного права правообладателя.



В NSP («Некторов, Савельев и партнеры») уточняют, что только за последний год от лица доверителей фирма предъявила иски о взыскании компенсации за нелицензионное использование ПО на сумму около 300 млн руб.: «Как правило, речь идет о ситуациях, когда лицензиат продолжает пользоваться ПО после истечения срока договора или третье лицо получает доступ к нему без согласия лицензиара».



В качестве примеров в NSP приводят ряд споров этого года между Smart Engines (ООО «Смарт Энджинс Сервис», разработчик ПО для распознавания изображений) и ее крупными клиентами. Так, вендор подал иски к «Почте России» (на 170 млн руб.), «Ингосстраху» (на 25 млн руб.) и дочерней структуре «М.Видео» — ООО «Директ Кредит Центр» (ДКЦ, на 100% принадлежит ООО «МВМ», которым, в свою очередь, на 68,94% владеет ПАО «М.Видео»), объем последнего скрыт.



По словам доверителя Smart Engines Services, партнера NSP Арама Григоряна, речь как раз идет о запрете ответчику использовать ПО компании после завершения действия договора и о взыскании компенсации в размере «нескольких десятков миллионов рублей». В споре с ДКЦ, уточнил господин Григорян, суд удовлетворил иск, снизив размер компенсации. Из материалов суда следует, что ООО подало апелляционную жалобу на решение 14 мая. Два других спора еще рассматриваются.



В «М.Видео» пояснили «Ъ», что спор проходит в закрытом порядке. В «Ингосстрахе» уточнили лишь, что разбирательство «касается исключительно хозяйственной деятельности общества». В «Почте России» отказались от комментариев. Собеседник издания на IT-рынке утверждает, что споры затрагивают вопросы договоренностей между сторонами сделки при продлении контрактов, где «сам истец тоже является нарушителем договоренностей, выставляя невыгодные условия покупателю».



Ценность ПО как актива возросла, в том числе с учетом «общего курса на развитие отечественных технологий», и правообладатели «стали внимательнее относиться к оформлению прав на свои продукты», говорит адвокат и партнер юридической фирмы Birch Legal Екатерина Тиллинг. По её мнению, число таких дел будет только расти, и тенденция может коснуться не только ПО, но и других объектов интеллектуальной собственности в IT, например, патентов и товарных знаков.