Госслужащим готовят новую «Среду» общения

Пакет сервисов для чиновников, в который входят мессенджер, текстовый редактор и ряд других программ, сменит название.
«Ведомости» обнаружили опубликованную заявку Минцифры в Федеральную службу по интеллектуальной собственности соответствующий на товарный знак. «Среда» должна стать для чиновников единым защищенным пространством для общения и совместной работы над документами вместо иностранных сервисов и мессенджеров, в частности — Telegram.
Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям» смену названия и логотипа:
«Теперь сервис для общения сотрудников госорганизаций называется „Среда“ вместо прежнего [названия] АРМ ГС».
Товарный знак «Среда» Минцифры будет использовать для программного обеспечения и информсистем, говорится в описании заявки.
Со сменой названия функционал пакета программ был расширен, уточнил представитель Минцифры. Пользователи смогут не только звонить, но и организовывать вебинары на более чем 300 пользователей. Файловое хранилище и почта стали доступны не только на десктопном компьютере, но и на мобильном устройстве.
Сейчас «Среда» представляет собой суперапп, в который включено семь типовых сервисов: мессенджер для общения, аудио- и видеозвонки для проведения собраний, почта, календарь, файловое хранилище с возможностью совместного редактирования документов в редакторе «Мойофис», задачи для отслеживания хода работ и оргструктура для поиска коллег из разных регионов и подразделений, уточнил представитель Минцифры. «Среда» разработана на базе VK Teams, указано на официальном сайте супераппа (на сайте «Среда» уже именуется по-новому, но, когда изменения вступили в силу, не указано).
Суперапп «Среда» можно скачать с официального сайта. Он совместим с любым устройством на операционных системах iOS, Android, MacOS, Windows и Linux, указано там. В магазинах приложений AppStore, Google Play «Ведомости» его не обнаружили.
Авторизоваться в «Среде» можно с помощью аккаунта на «Госуслугах». Также с 1 ноября 2023 г. пользователи могут войти в «Среду» через отправку кода-пароля на мобильный телефон, говорится на официальном сайте. Сейчас уже 350 тыс. пользователей из 59 органов власти ежедневно используют суперапп для работы, рассказывает представитель Минцифры.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.