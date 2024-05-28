Госслужащим готовят новую «Среду» общения

Пакет сервисов для чиновников, в который входят мессенджер, текстовый редактор и ряд других программ, сменит название.



«Ведомости» обнаружили опубликованную заявку Минцифры в Федеральную службу по интеллектуальной собственности соответствующий на товарный знак. «Среда» должна стать для чиновников единым защищенным пространством для общения и совместной работы над документами вместо иностранных сервисов и мессенджеров, в частности — Telegram.



Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям» смену названия и логотипа:

«Теперь сервис для общения сотрудников госорганизаций называется „Среда“ вместо прежнего [названия] АРМ ГС».

Товарный знак «Среда» Минцифры будет использовать для программного обеспечения и информсистем, говорится в описании заявки.



Со сменой названия функционал пакета программ был расширен, уточнил представитель Минцифры. Пользователи смогут не только звонить, но и организовывать вебинары на более чем 300 пользователей. Файловое хранилище и почта стали доступны не только на десктопном компьютере, но и на мобильном устройстве.



Сейчас «Среда» представляет собой суперапп, в который включено семь типовых сервисов: мессенджер для общения, аудио- и видеозвонки для проведения собраний, почта, календарь, файловое хранилище с возможностью совместного редактирования документов в редакторе «Мойофис», задачи для отслеживания хода работ и оргструктура для поиска коллег из разных регионов и подразделений, уточнил представитель Минцифры. «Среда» разработана на базе VK Teams, указано на официальном сайте супераппа (на сайте «Среда» уже именуется по-новому, но, когда изменения вступили в силу, не указано).



Суперапп «Среда» можно скачать с официального сайта. Он совместим с любым устройством на операционных системах iOS, Android, MacOS, Windows и Linux, указано там. В магазинах приложений AppStore, Google Play «Ведомости» его не обнаружили.



Авторизоваться в «Среде» можно с помощью аккаунта на «Госуслугах». Также с 1 ноября 2023 г. пользователи могут войти в «Среду» через отправку кода-пароля на мобильный телефон, говорится на официальном сайте. Сейчас уже 350 тыс. пользователей из 59 органов власти ежедневно используют суперапп для работы, рассказывает представитель Минцифры.