В ЕГЭ-сочинениях разрешили ссылаться на аниме и компьютерные игры

В сочинении на ЕГЭ по русскому языку в этом году можно будет приводить аргументы со ссылкой на аниме, мангу и сюжет компьютерных игр. Это следует из опубликованного на сайте ФИПИ Навигатора самостоятельной подготовки к экзамену.

Использовать подобные аргументы можно будет в 27-м задании экзамена по русскому языку, в котором требуется написать сочинение по прочитанному тексту. В частности, школьникам необходимо сформулировать одну из поставленных автором текста проблем, прокомментировать ее, включив пояснения к двум примерам-иллюстрациям из прочитанного текста, и обозначить позицию автора по этой проблеме.

Помимо этого, им предстоит сформулировать и обосновать свое отношение к позиции автора. Одно из требований — подкрепить своё мнение примером из жизненного, читательского или историко-культурного опыта.

В качестве примера из читательского опыта школьники могут приводить мифы, фрагменты из Священных книг, произведения художественной литературы и их интерпретации, научно-популярную литературу, публицистические материалы и мемуарно-дневниковую литературу.



Больше всего вариантов у выпускников есть для примера-аргумента из историко-культурного опыта. Им может стать мнение известного деятеля, теле- и радиопередача, конкретное историческое событие и произведение искусства, научные факты и их осмысление.

Помимо этого, школьники в своих примерах для сочинений теперь могут сослаться на фильмы или мультфильмы, аниме, мангу, комиксы, графические романы, а также сюжеты компьютерных игр и их интерпретации.

Правда, это потребует от учащихся более тщательной аргументации, понятной даже неискушенному читателю.