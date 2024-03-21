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21 March 2024

В ЕГЭ-сочинениях разрешили ссылаться на аниме и компьютерные игры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Такие методические указания подготовил Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / bgpravda.ru / «Кинопоиск»

В сочинении на ЕГЭ по русскому языку в этом году можно будет приводить аргументы со ссылкой на аниме, мангу и сюжет компьютерных игр. Это следует из опубликованного на сайте ФИПИ Навигатора самостоятельной подготовки к экзамену.

Использовать подобные аргументы можно будет в 27-м задании экзамена по русскому языку, в котором требуется написать сочинение по прочитанному тексту. В частности, школьникам необходимо сформулировать одну из поставленных автором текста проблем, прокомментировать ее, включив пояснения к двум примерам-иллюстрациям из прочитанного текста, и обозначить позицию автора по этой проблеме.

Помимо этого, им предстоит сформулировать и обосновать свое отношение к позиции автора. Одно из требований — подкрепить своё мнение примером из жизненного, читательского или историко-культурного опыта.

В качестве примера из читательского опыта школьники могут приводить мифы, фрагменты из Священных книг, произведения художественной литературы и их интерпретации, научно-популярную литературу, публицистические материалы и мемуарно-дневниковую литературу.

Больше всего вариантов у выпускников есть для примера-аргумента из историко-культурного опыта. Им может стать мнение известного деятеля, теле- и радиопередача, конкретное историческое событие и произведение искусства, научные факты и их осмысление.

Помимо этого, школьники в своих примерах для сочинений теперь могут сослаться на фильмы или мультфильмы, аниме, мангу, комиксы, графические романы, а также сюжеты компьютерных игр и их интерпретации.

Правда, это потребует от учащихся более тщательной аргументации, понятной даже неискушенному читателю.

аниме образование ЕГЭ манга компьютерные игры сочинения

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