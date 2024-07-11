Правительство не поддерживает законопроект о стейблкоинах

Правительство не поддерживает использование стейблкоинов во внешней торговли. Соответствующий негативный отзыв кабмина на проект федерального закона опубликован на сайте Госдумы.

Стейблкойн (от англ. stable coin, «стабильная монета») — это разновидность криптовалюты, курс которой привязан к стоимости базового актива. Таким активом может выступать фиатная валюта (например, доллар или юань), криптовалюта (например, биткойн), биржевые товары (например, нефть и драгоценные металлы), ценные бумаги.

Депутатский законопроект предлагает внести новое понятие «обеспеченных стейблкоинов», отнеся их к числу цифровых финансовых активов (ЦФА), которые могут использоваться во внешнеторговой деятельности для оплаты товаров и сервисов. В отзыве правительства говорится, что такое определение некорректно, поскольку включает в себя не предусмотренное законодательством РФ понятие «цифровые активы» и формулировку «которые стремятся поддерживать стабильную стоимость», не позволяющую установить, относятся «обеспеченные» криптовалюты к ЦФА или цифровой валюте.

Кроме того, по мнению Правительства, законопроект не позволяет установить вид обеспечения исполнения обязательств, удостоверенных стейблкоинами, и не поясняет причин ограничений в части привязки стоимости обеспеченных стейблкоинов только к курсу золота. Дополнительно отмечается, что возможность использования ЦФА в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности уже предусмотрена законодательством.

Накануне Центробанк (ЦБ) указал на недопустимость использования стейблкоинов в качестве средства платежа между резидентами России. ЦБ также обсуждает необходимость специального регулирования цифровых прав, направленных на минимизацию кредитного риска для инвесторов, инвестирующих в базисные активы.