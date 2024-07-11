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11 July 2024

Правительство не поддерживает законопроект о стейблкоинах

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В числе прочего кабмин указывает, что возможность использования ЦФА в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности уже предусмотрена законодательством.

Правительство не поддерживает использование стейблкоинов во внешней торговли. Соответствующий негативный отзыв кабмина на проект федерального закона опубликован на сайте Госдумы. 

Стейблкойн (от англ. stable coin, «стабильная монета») — это разновидность криптовалюты, курс которой привязан к стоимости базового актива. Таким активом может выступать фиатная валюта (например, доллар или юань), криптовалюта (например, биткойн), биржевые товары (например, нефть и драгоценные металлы), ценные бумаги.

Депутатский законопроект предлагает внести новое понятие «обеспеченных стейблкоинов», отнеся их к числу цифровых финансовых активов (ЦФА), которые могут использоваться во внешнеторговой деятельности для оплаты товаров и сервисов. В отзыве правительства говорится, что такое определение некорректно, поскольку включает в себя не предусмотренное законодательством РФ понятие «цифровые активы» и  формулировку «которые стремятся поддерживать стабильную стоимость», не позволяющую установить, относятся «обеспеченные» криптовалюты к ЦФА или цифровой валюте.

Кроме того, по мнению Правительства, законопроект не позволяет установить вид обеспечения исполнения обязательств, удостоверенных стейблкоинами, и не поясняет причин ограничений в части привязки стоимости обеспеченных стейблкоинов только к курсу золота. Дополнительно отмечается, что возможность использования ЦФА в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности уже предусмотрена законодательством.

Накануне Центробанк (ЦБ) указал на недопустимость использования стейблкоинов в качестве средства платежа между резидентами России. ЦБ также обсуждает необходимость специального регулирования цифровых прав, направленных на минимизацию кредитного риска для инвесторов, инвестирующих в базисные активы. 

Правительство РФ Госдума законопроект госрегулирование 259-ФЗ цифровые финансовые активы ЦФА отзыв на законопроект стейблкоин внешняя торговля

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