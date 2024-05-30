Суды в России перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua

Российские суды и связанные с ними госорганы перестали принимать письма с иностранных доменов .com, .net, .rs и .ua. Сделано это было в соответствии с «мерами по повышению защищенности информационной инфраструктуры в целях предотвращения реализации угроз безопасности информации».

При этом в пресс-релизе Сергиево-Посадского городского суда сказано, что письма не будут приниматься с доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза, но в числе перечисленных — адреса Сербии и Украины, которые не являются членами ЕС.

Соответствующие письма теперь блокируются почтовым сервером и адресатам не поступают. Для направления электронных обращений рекомендуется использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах Европейского союза.

Некий источник российских СМИ заявил, что «благодаря блокировке удалось снизить число писем о лжеминированиях».

В апреле 2022 года принимать электронные письма с зарубежных доменов прекратила также ФНС. В службе тогда заявили, что «запрет установлен и в других государственных органах». При этом Агентство правовой информации (АПИ) отмечало, что доменные зоны типа .com, .net, .org, вошедшие в список ФНС, являются общими, не имеют географической привязки и формально не должны блокироваться.