Запущен российский аналог сервиса Whois

ГРЧЦ, находящийся в ведении Роскомнадзора запустил запустил в РФ аналог сервиса Whois и публичный сервис РАНР.



Аналог сервиса Whois от РКН позволяет узнавать информацию о доменах, а также используемых ими IP-адресах, почтовых и веб-серверах.



Сервис РАНР Рунета позволяет получать информацию (whois) об IP-адресах и автономных сетях. Используются базы данных самого РАНР и RIPE (организация, ответственная за распределение IP-адресов в Европе).



Подсистема «Реестр адресно-номерных ресурсов сети Интернет» информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования (далее – ИС «ЦМУ ССОП») разработана для применения в органах государственной власти. Подсистема РАНР предназначена для ведения реестра адресно-номерных ресурсов российского сегмента сети Интернет и автоматизирует ведение, наполнение, распространение и предоставление заинтересованным сторонам данных базы данных РАНР.



ЦМУ ССОП был создан в 2019 г. в рамках исполнения закона «О суверенном интернете».



Данный закон обязывает Роскомнадзор устанавливать на сетях операторов связи устанавливать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые позволяют ведомству управлять маршрутами трафика в случае возникновения угроз. К числу угроз отнесено и распространение запрещенной информации.



Также в рамках данного закона Роскомнадзор реализовал Национальную систему доменных имен (НСДИ). Она создана как замещающая инфраструктура зарубежных DNS-серверов (отвечают за соответствие доменов и IP-адресов) и обеспечивает доступность российских интернет-ресурсов в случае искажения или недоступности информации в глобальной системе доменных имен.



Whois является стандартным протоколом прикладного уровня, входящим в стек протоколов TCP/IP (на его базе работает сеть интернет). Пользователь может работать с whois на сайтах доменных регистраторов, которые одновременно предлагают зарегистрировать свободные домены. Также Whois доступен в командной строке в Unix-подобных системах, включая Linux и MacOS.



О создании российского whois - системы верификации страновой принадлежности сетевых адресов (гео-IP) - в Роскомнадзоре заявляли еще летом 2023 г.



В ведомстве поясняли, что сейчас информация о страновой принадлежности сетевых адресов используется операторами связи и владельцами российских информационных систем, в том числе в области информационной безопасности. Источником такой информации становятся зарубежные ресурсы, где некоторые регионы (например, Крым) не отображаются как российские.



Упомянутые инициативы реализуется в соответствии со Стратегией развития отрасли связи до 2035 г., утвержденной Правительством в конце 2023 г.