Водителям такси просят заменить медицинский и технический осмотры цифровым контролем

Гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин направил официальное письмо главе Минтранса Роману Старовойту с просьбой внедрить в сегменте пассажирских перевозок цифровые методы контроля за состоянием водителей и транспорта. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на копию документа.
Реализовать пилотный проект предлагается в сфере такси. Эти механизмы, по задумке авторов обращения, должны прийти на смену текущим требованиям, согласно которым водители должны дважды в день проходить медосмотр и техосмотр автомобиля.
Как пояснил Арсений Щельцин, сейчас существует более 30 программных продуктов удалённого предрейсового контроля. Например, один из самых распространенных методов — анализ голоса и зрачка посредством камеры и микрофона мобильного устройства на признаки опьянения или усталости водителя.
Текущие требования к медосмотру водителя и техосмотру его транспорта — родом из 30-х годов прошлого века и остались только в России и в некоторых постсоветских республиках, говорит глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Это не страхует от аварий со смертельным исходом по типу той, что произошла в начале мая в Санкт-Петербурге, когда автобус с пассажирами упал в Мойку из-за того, что водитель, работавший без отдыха, не справился с управлением.
Существующий регламент осмотров водителей существенно устарел, соглашается председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. К тому же нет необходимости частого техосмотра современных автомобилей, считает заместитель председателя профильного комитета Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов.
В своем письме в Минтранс АНО «Цифровые платформы» указывает, что сейчас медосмотры водителей перед рейсами носят формальный характер и зачастую они недоступны, особенно в малых городах, где число медицинских и технических пунктов для прохождения контроля ограничено. Это, как утверждается в обращении, вызывает негативное отношение таксистов и персонала таксопарков. В то же время переход на мобильные цифровые методы осмотра, в том числе через мобильные приложения, улучшит доступность проверок и облегчит этот процесс для самозанятых водителей, считают в АНО «Цифровые платформы».
Но не все участники рынка разделяют такую точку зрения. Цифровизация «регуляторных анахронизмов и атавизмов» в виде обязательных технических и медицинских осмотров не приведёт ни к чему хорошему, кроме расходов госбюджета, уверен Станислав Швагерус. Если переложить эти расходы на таксопарки, то переход на цифровой формат окажется невыгодным и процесс затянется, считает Василий Баранов. «Все инновации стоят определённых ресурсов и будут переложены на плечи пассажиров»,— говорит глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Очевидно, что дополнительный фактор роста цены проезда сейчас точно не нужен, добавляет он.
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