В МВД назвали Telegram основным инструментом коммуникации в IT-преступлениях

Основным инструментом коммуникации в IT-преступлениях является Telegram, заявил замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Сергей Ерохин. Взаимодействие ведомства и мессенджера затруднено, поскольку серверное оборудование и юрлицо компании находится за пределами России.
Ерохин отметил, что преступления в IT-сфере являются латентными, носят организованный характер и имеют признаки трансграничности. Он также рассказал, что в 2023 году количество тяжких и особо тяжких преступлений в IT-сфере увеличилось на 26%. По его словам, этому способствуют факты использования, передачи, сбора и хранения информации, содержащей персональные данные, а также создание информационных ресурсов, предназначенных для её хранения или распространения.
«Широко распространено создание и функционирование коммерческих интернет-ресурсов, предназначенных для сбора, накопления скомпрометированных данных, предоставления их доступа на платной основе. Заказчиками выступают, как участники преступных групп, так и недобросовестные сотрудники частных сыскных, коллекторских агентств и иностранных служб», — отметил Ерохин.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что телеграм-каналы в будущем должны будут проходить регистрацию по аналогию с электронными СМИ (получение лицензии, доменного имени, наличие юрлица). Сейчас это пока это невозможно урегулировать законодательно, так как в России нет механизмов по блокировке отдельных ресурсов.
«Как только она [технология — прим. ред.] появится, я думаю, он [закон — прим. ред.] будет принят. И администраторы, и владельцы telegram-каналов будут вынуждены раскрыть свои персональные данные в разумных пределах», — сказал Свинцов.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.