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16 October 2024

Telegram отчитался о сотрудничестве с властями разных стран по запросам о пользователях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В отчёте мессенджера указано количество запросов и предоставленной информации, но посмотреть его сразу для всех стран нельзя. Ряду государств, включая Россию, данные о пользователях не выдавались.
Фото: Brent Lewin / Bloomberg / Getty Images

С помощью чат-бота Transparency Reports, который предоставляет отчёты о государственных запросах на предоставление данных о пользователях, сотрудник Human Rights Watch Этьен Майнье установил, что Telegram с 1 января по 30 сентября текущего года выдал наибольшее количество данных по запросам властей Индии (6992 запроса), Франции (220) и Бразилии (203).

На своей странице Mastodon он написал:

«Итак, Telegram запустил бота, предоставляющего отчеты о прозрачности за 2024 год. Проблема в том, что он предоставляет данные о прозрачности только в той стране, где зарегистрирован ваш аккаунт (насколько я могу судить по номеру телефона)».

Чтобы иметь полную картину, Майнье начал собирать данные из нескольких стран в Github, обратившись к пользователям Mastodon с просьбой делиться с ним скриншотами результатов запроса вашей страны.

Сейчас база содержит данные по чуть более полусотне стран. По данным на 30 сентября 2024 года, Telegram не взаимодействовал с властями России. В частности, отчёт показал, что за указанный период запросы на раскрытие IP-адресов и номеров телефонов не удовлетворялись.

Напомним, после задержания во Франции основатель мессенджера Павел Дуров рассказал о том, что Telegram обновляет политику конфиденциальности, а также намерен сотрудничать с властями разных стран по части борьбы с незнакомым контентом — вплоть до предоставления данных нарушителей. При этом уточняется, что раскрытие данных возможно только в случаях незаконной деятельности.

Telegram отчет о прозрачности transparency report запросы на информацию о пользователях

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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