Госплатформа по противодействию мошенничеству обойдётся в 6,1 млрд рублей

В России из бюджета будет выделено 6,1 млрд рублей на создание «ТелекомЦерта» — единой цифровой платформы по противодействию мошенничеству, сообщает «Ъ», ознакомившийся с предварительной версией федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности».



К «ТелекомЦерту» к 2030 году планируют подключить все финорганизации, операторов связи и «цифровые платформы». В их число могут войти владельцы соцсетей, маркетплейсов и разработчиков мобильных приложений. Сейчас в РФ для противодействия мошенничествам уже существует ряд государственных платформ: ГосСОПКА (ФСБ), «Антифрод» (Роскомнадзор), «Антифишинг» (Минцифры) и ФинЦЕРТ (ЦБ), напоминает издание.



В системе предполагается наличие «единого окна» для приема обращений граждан и компаний о мошенничестве. Авторы документа предполагают, что система позволит сократить время блокировки фишинговых и мошеннических ресурсов с восьми до четырех часов к 2030 году.



Источник «Ъ» на телеком-рынке объясняет, что оператором системы будет Минцифры, однако исполнитель системы пока не определён. А источник, знакомый с ходом реализации нацпроекта, добавляет, что инициатива обсуждается с 2018 года, но пока не была реализована «из-за столкновений интересов операторов связи, банков и госорганов».



Опрошенные изданием операторы связи и банки поддерживают проект.