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11 July 2024

Минздраву предложили разрешить предоставление услуг телемедицины вне клиник

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Авторы инициативы считают, что это снизит дефицит медицинских кадров, улучшит контроль качества медпомощи посредством видеозаписи, а также позволит специалистам, находящимся в декрете или получившим инвалидность, продолжать работу.
Фото: video-doc.net

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко разрешить врачам вести телемедицинские консультации вне медицинских учреждений, сообщает «Ъ». Данная инициатива направлена на улучшение доступности медицинской помощи и снижение дефицита медицинских кадров.

Согласно действующему законодательству, врачи могут проводить онлайн-консультации только из медицинских учреждений. Закон «Об основах охраны здоровья граждан» позволяет проводить такие консультации для принятия решения о необходимости очного приёма пациента, профилактики и анализа жалоб, оценки эффективности лечения и медицинского наблюдения за состоянием здоровья. При этом диагноз и лечение могут быть назначены только на очном приёме.

НАУЗ считает, что разрешение вести телемедицинские консультации вне клиник позволит привлечь к работе специалистов, которые в настоящее время не могут вести очный приём по различным причинам, включая декретный отпуск или инвалидность, не связанную с когнитивными функциями. Это также поможет сократить дефицит медицинских кадров, который, по данным Минздрава, составляет 29 тыс. врачей и 63 тыс. медработников среднего звена. Кроме этого, по мнению авторов инициативы, такая практика улучшит контроль качества медпомощи посредством видеозаписи консультации.

Председатель НАУЗ, член Общественной палаты РФ Муслим Муслимов, признаёт возможные риски, связанные с проведением телемедицинских консультаций вне медицинских учреждений, такие как неподобающая обстановка на рабочем месте врача. Однако он уверен, что эти риски можно исключить с помощью создания внутренних регламентов и контроля со стороны медучреждений. Специализированные IT-платформы и медицинские информационные системы обеспечат защищённые каналы связи и аутентификацию медработника и пациента.

Терапевт и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов отмечает, что врачи уже проводят телемедицинские консультации вне клиник на различных онлайн-платформах, где пациенты могут получить так называемое второе мнение. По его мнению, необходимо разработать юридически полноценный формат дистанционного приёма, который обеспечит соблюдение врачебной тайны и разрешение споров в случае ухудшения состояния пациента.

Представители НАУЗ предлагают внести изменения в приказ Минздрава от 30 ноября 2017 года №965н «Об утверждении порядка организации и оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий», чтобы легализовать онлайн-консультации вне клиник. В настоящее время Минздрав не прокомментировал это предложение.

Юрист и основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко считает, что разрешение дистанционной работы для врачей будет способствовать более широкому внедрению стационарзамещающих технологий и расширению спектра медпомощи в домашних условиях, особенно в случае пандемий.

Минздрав телемедицина врачи

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