Минздраву предложили разрешить предоставление услуг телемедицины вне клиник

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко разрешить врачам вести телемедицинские консультации вне медицинских учреждений, сообщает «Ъ». Данная инициатива направлена на улучшение доступности медицинской помощи и снижение дефицита медицинских кадров.



Согласно действующему законодательству, врачи могут проводить онлайн-консультации только из медицинских учреждений. Закон «Об основах охраны здоровья граждан» позволяет проводить такие консультации для принятия решения о необходимости очного приёма пациента, профилактики и анализа жалоб, оценки эффективности лечения и медицинского наблюдения за состоянием здоровья. При этом диагноз и лечение могут быть назначены только на очном приёме.



НАУЗ считает, что разрешение вести телемедицинские консультации вне клиник позволит привлечь к работе специалистов, которые в настоящее время не могут вести очный приём по различным причинам, включая декретный отпуск или инвалидность, не связанную с когнитивными функциями. Это также поможет сократить дефицит медицинских кадров, который, по данным Минздрава, составляет 29 тыс. врачей и 63 тыс. медработников среднего звена. Кроме этого, по мнению авторов инициативы, такая практика улучшит контроль качества медпомощи посредством видеозаписи консультации.



Председатель НАУЗ, член Общественной палаты РФ Муслим Муслимов, признаёт возможные риски, связанные с проведением телемедицинских консультаций вне медицинских учреждений, такие как неподобающая обстановка на рабочем месте врача. Однако он уверен, что эти риски можно исключить с помощью создания внутренних регламентов и контроля со стороны медучреждений. Специализированные IT-платформы и медицинские информационные системы обеспечат защищённые каналы связи и аутентификацию медработника и пациента.



Терапевт и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов отмечает, что врачи уже проводят телемедицинские консультации вне клиник на различных онлайн-платформах, где пациенты могут получить так называемое второе мнение. По его мнению, необходимо разработать юридически полноценный формат дистанционного приёма, который обеспечит соблюдение врачебной тайны и разрешение споров в случае ухудшения состояния пациента.



Представители НАУЗ предлагают внести изменения в приказ Минздрава от 30 ноября 2017 года №965н «Об утверждении порядка организации и оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий», чтобы легализовать онлайн-консультации вне клиник. В настоящее время Минздрав не прокомментировал это предложение.



Юрист и основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко считает, что разрешение дистанционной работы для врачей будет способствовать более широкому внедрению стационарзамещающих технологий и расширению спектра медпомощи в домашних условиях, особенно в случае пандемий.