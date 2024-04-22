TikTok назвал попирающим свободу слова законопроект о своём запрете в США

Руководство китайской соцсети TikTok опубликовало официальное заявление с критикой законопроекта, принятого Палатой представителей Конгресса США:

«К сожалению, Палата представителей использует прикрытие важной иностранной и гуманитарной помощи, чтобы в очередной раз протолкнуть законопроект о запрете, который попирает права на свободу слова 170 миллионов американцев».

Законопроект предлагает запретить данную платформу, если компания-владелец ByteDance откажется продать свою долю в течение девяти месяцев (срок может быть продлён указом президента ещё на три месяца). В противном случае Apple и Google должны будут удалить TikTok из своих магазинов приложений.



Американский союз гражданских свобод выступил против этой инициативы, также настаивая на том, что она нарушает свободу слова. В свою очередь, TikTok утверждает, что никогда не делился ни с кем данными граждан США и никогда не будет.



Сенатор от Демократической партии Марк Уорнер, также занимающий пост главы сенатского комитета по разведке, полагает, что правительство КНР может применить TikTok в качестве пропагандистского инструмента, отметив, что «многие молодые люди» используют TikTok для получения новостей. Кроме этого, данная соцсеть имеет возможность собирать данные сотен миллионов американцев и представляет собой угрозу национальной безопасности.



Группа по свободе слова из Института Первой поправки при Колумбийском университете заявила, что последний законопроект «не принес никакой реальной выгоды», поскольку Китай и другие конкуренты США по-прежнему могут покупать данные американцев у брокеров на открытом рынке и участвовать в кампаниях по дезинформации, используя американские социальные сети.



Некоторые представители Демпартии также выразили обеспокоенность по поводу наступления на свободу слова и как альтернативу этому законопроекту потребовали ужесточить законодательство о конфиденциальности данных.



Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что китайские чиновники обещали не допустить принудительной продажи TikTok. ByteDance получила от властей Китая сигналы о том, что наиболее предпочтительным вариантом Пекин считает запрет социальной сети в США.



О готовности купить TikTok, собрав консорциум инвесторов, ранее объявил экс-глава Минфина США Стивен Мнучин (занимал этот пост с февраля 2017 года по январь 2021 года), который сейчас возглавляет частную инвестиционную компанию Liberty Strategic Capital. По данным WSJ, если сделка состоится, ее оценят не менее чем в $100 млрд. Выручка TikTok в США в 2023 году составила около $20 млрд.



Китай относит TikTok к чувствительным технологиям, отмечает CNN. По мнению старшего аналитика Wedbush Securities Дэна Айвза, Пекин и ByteDance никогда не согласятся на продажу соцсети вместе с исходным кодом, а без него приобретать TikTok — все равно что «покупать машину «Формулы-1» без двигателя».