Telegram запустил TON Dating, приложение знакомств на блокчейне TON. Сервис позиционируется как обеспечивающий пользователям безопасное общение внутри закрытого комьюнити и дающий «возможность монетизировать время, проведённое в приложении».

Так, при регистрации в соответствующем телеграм-боте каждый потенциальный участник сообщества проходит обязательную многоступенчатую верификацию личности, которая должна отсеять анонимов и ботов и допустить к комьюнити «только реальные личности с подтвержденными аккаунтами и проверенными данными». Для верификации используется алгоритм, обученный по аналогии с системами безопасности в онлайн-банкинге.

Что касается монетизации, то пользователи смогут за «приглашения друзей», «лайки» и «мэтчи» получать бонусы в Toncoin — криптовалюте, которую можно будет выводить на личный криптокошелёк TON.

Сервис планирует, что к 2027 году его аудитория превысит 1 000 000 активных пользователей в месяц.