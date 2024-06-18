Telegram запустил TON Dating, приложение знакомств на блокчейне TON. Сервис позиционируется как обеспечивающий пользователям безопасное общение внутри закрытого комьюнити и дающий «возможность монетизировать время, проведённое в приложении».
Так, при регистрации в соответствующем телеграм-боте каждый потенциальный участник сообщества проходит обязательную многоступенчатую верификацию личности, которая должна отсеять анонимов и ботов и допустить к комьюнити «только реальные личности с подтвержденными аккаунтами и проверенными данными». Для верификации используется алгоритм, обученный по аналогии с системами безопасности в онлайн-банкинге.
Что касается монетизации, то пользователи смогут за «приглашения друзей», «лайки» и «мэтчи» получать бонусы в Toncoin — криптовалюте, которую можно будет выводить на личный криптокошелёк TON.
Сервис планирует, что к 2027 году его аудитория превысит 1 000 000 активных пользователей в месяц.
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