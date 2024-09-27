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27 September 2024

The Tor Project и Tails объединили усилия для борьбы с цензурой и слежкой в интернете

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Предполагается, что вместе они будут представлять мощный комплекс для тех, кто нуждается в безопасных способах коммуникации и защиты данных, будь то журналисты, активисты или обычные пользователи.
Фото: блог Tor Project

Tor Project и Tails объявили об объединении, чтобы совместно противостоять растущим угрозам цифровой слежки и цензуры в интернете. Оба проекта имеют долгую историю сотрудничества, а их объединение позволит усилить защиту пользователей, сделать анонимный интернет более доступным и развивать образовательные программы. Проект Tails — продолжение развития ОС Incognito. Релиз первого дистрибутива проекта состоялся в июне 2009 года.

Tor Project и Tails уже давно работают в сфере защиты интернет-конфиденциальности и анонимности. Tor Project предоставляет инструменты для защиты анонимности в интернете, а Tails — это дистрибутив, который помогает пользователям оставаться невидимыми в сети, блокируя неанонимные соединения и шифруя пользовательские данные. Вместе они представляют собой мощный комплекс для тех, кто нуждается в безопасных способах коммуникации и защиты данных, будь то журналисты, активисты или обычные пользователи.

Сотрудничество между проектами началось ещё в 2015 году, когда их разработчики стали плотно взаимодействовать для улучшения анонимных сервисов. Теперь объединение двух инициатив позволит им сосредоточиться на главной задаче — обеспечении безопасности пользователей, минимизируя накладные расходы и административные задачи. Как отметил представитель команды Tails:

«Это решение ощущается как возвращение домой после долгих лет работы на самостоятельной основе».

В условиях, когда цифровые угрозы становятся всё более серьёзными, объединение ресурсов Tor и Tails поможет создать более мощные и надёжные инструменты для защиты онлайн-активности. Это позволит пользователям чувствовать себя увереннее, особенно тем, кто работает в несвободных государствах.

Благодаря интеграции с Tor Project, операционная система Tails получит больше внимания со стороны пользователей. Ранее многие пользователи Tor могли не знать о существовании Tails, но теперь проект станет более заметным. Это особенно важно для тех, кому нужна максимальная защита не только браузерной активности, но и всей системы в целом.

Сотрудничество Tor Project и Tails преследует несколько ключевых целей:

• укрепление защиты от слежки и цензуры в интернете;
• упрощение сотрудничества между проектами и снижение затрат;
• улучшение образовательных программ для пользователей;
• расширение возможностей для активистов, журналистов и всех, кто нуждается в безопасности в интернете;
• интеграция ресурсов и повышение узнаваемости Tails через платформу Tor.

Руководить объединённой командой будут директора обоих проектов: это Изабель Рафальски из Tor Project и Рут Стейнбергер из Tails. Оба лидера будут совместно управлять проектами, чтобы направить усилия на дальнейшее развитие и интеграцию их технологий, обеспечивающих анонимность и безопасность пользователей в интернете.

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