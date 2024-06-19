English Русский
News
19 June 2024

Законопроект об усилении контроля за сим-картами принят в I чтении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Российские абоненты смогут получать информацию обо всех зарегистрированных на них номерах, а иностранцы обязаны будут сдавать биометрию для получения услуг связи.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Freepik / РБК

Депутаты Госдумы проголосовали за проект закона №647048-8, разработанный главой ИТ-комитета ГД Александра Хинштейна и его коллеги по комитету Антона Горелкина, который нацелен на «сокращение возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи» и ужесточает условия покупки сим-карт в РФ иностранцами.

Документ предусматривает, что абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал.

Законопроект также предполагает, что после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на «Госуслугах». Возможность контроля за всеми действиями по сим-карте должна появиться у россиян с 1 августа 2025 года.

Более жёсткие требования будут предъявлены к иностранцам. Они больше не смогут заключать договор через интернет, а только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).

На одного иностранного гражданина можно будет оформить не более 10 номеров. Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI (кода идентификации телефона, планшета, ноутбука), чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство.

Также проект закона предлагает указывать в договоре сведения о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая служебная сим-карта. Кроме того, иностранцам нужно будет перезаключить ранее оформленные договоры на новых условиях до 1 марта 2025 года.

По словам депутата Горелкина, большинство отраслевых экспертов положительно оценивают идею агрегировать все оформленные на гражданина номера в его кабинете на «Госуслугах», но при этом:

«...избыточным называют требование привязки SIM-карты к IMEI, что сделает невозможным её использование на других устройствах. Но подчеркну: такое требование начнет предъявляться исключительно к иностранцам. Граждане России смогут, как и прежде, сколько угодно менять SIM-карты между разными телефонами».

«Что касается механизма биометрической идентификации иностранных граждан, Минцифры сформирует окончательный порядок отдельным приказом уже после принятия законопроекта. Рассчитываю, что в каждом салоне связи обеспечат доступ к Единой биометрической системе, и в МФЦ очередей из иностранцев не будет», — отмечает парламентарий.

Первым с докладом выступил Антон Горелкин, заявив, что «давно необходимо» навести порядок на рынке сотовой связи:

«Много сделано для борьбы с серыми сим-картами, их уже не продают на каждом углу. Но правоохранители столкнулись с проблемой сим-карт, которые оформлены на третьих лиц».

Для этого парламентарии совместно с Минцифры разработали вышеописанный механизм контроля получения «симок».  По словам Горелкина, если мошенник даже каким-то образом достанет паспортные данные российского гражданина и попробует зарегистрировать сим-карту, гражданин тут же получит сообщения на госуслугах или текстовые сообщения на гаджет, если вдруг аккаунта у него там нет.

Особенно он подчеркнул, что требования ужесточили в отношении иностранцев, а россиян это не коснётся, и сдача ими биометрии в добровольном порядке считается незыблемым принципом для всех.

Также он заявил, что существующие договоры иностранцев с операторами должны быть переоформлены. Как и в случае с биометрией, россиян это не коснётся.

Выступивший с содокладом Александр Хинштейн отметил, что уже к существующей версии законопроекта есть ряд замечаний, которые нужно будет доработать ко второму чтению. Например, о выдаче не более 10 единиц иностранцам и возможность подтверждающих законность его пребывания в РФ сведений.

Депутаты из разных фракций задали много вопросов, один из которых касался вообще как таковой продажи сразу нескольких «симок» иностранцам, на что Горелкин ответил, что запрета иностранцам на сим-карты не будет:

«Они могут приезжать, покупать дома, устанавливать умные системы, и несколько сим-карт им понадобится, но им придётся сдать биометрию».

Законопроект в итоге был принят большинством голосов.

операторы связи 152-ФЗ ЕБС сим-карты мигранты биометрия 126-ФЗ Госуслуги иностранцы

Similar articles

Госорганы раскроют компаниям данные для обучения ИИ
В Госдуму внесён законопроект об усилении контроля за сим-картами
Минцифры напомнило о возможности подать документы в вузы через «Госуслуги»
В Сеть слили данные предположительно с сайта ДИТ Москвы
Биометрическую идентификацию иностранцев проведут в пилотном режиме
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт