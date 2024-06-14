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14 June 2024

В Госдуму внесён законопроект об усилении контроля за сим-картами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Наиболее жёсткие требования касаются оказания услуг связи иностранцам, которые больше не смогут заключать договор с оператором через интернет, а также обязаны будут сдавать для этого биометрию.

В Госдуму внесен проект закона №647048-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ и Федеральный закон „Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных“, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Документ нацелен на сокращение возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи; он также ужесточает условия покупки сим-карт в РФ иностранцами.

Авторами стали депутаты нижней палаты парламента Василий Пискарев и Антон Горелкин.

Проект закона предусматривает, что абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора, и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал.

Законопроект также предполагает, что после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на «Госуслугах». Возможность контроля за всеми действиями по сим-карте должна появиться у россиян с 1 августа 2025 года.

«Рассчитываем, что Минцифры и операторы связи успеют реализовать необходимый для этого функционал», — написал депутат Горелкин в своём Telegram.

Более жёсткие требования будут предъявлены к иностранцам. Они больше не смогут заключать договор через интернет, а только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).

На одного иностранного гражданина можно будет оформить не более 10 номеров. Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI (кода идентификации телефона, планшета, ноутбука), чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство.

Также проект закона предлагает указывать в договоре сведения о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая служебная сим-карта. Кроме того, иностранцам нужно будет перезаключить ранее оформленные договоры на новых условиях до 1 марта 2025 года.

В случае принятия законопроекта, вышеперечисленные изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 г.

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