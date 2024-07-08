С нецензурной лексикой в Сети станут бороться

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации в 2024-2026 гг. «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». На это обратил внимание телеграм-канал «Телеком-ревью».
В план входят в том числе следующие пункты:
- Проведение мероприятий по недопущению использования нецензурной лексики в средствах массовой информации, сети «Интернет», при публичной демонстрации кинопродукции, произведений культуры и искусства;
- проведение мероприятий по противодействию излишнему использованию иностранной лексики в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности;
- проведение мероприятий по противодействию излишнему использованию иностранной лексики, в том числе в наружной рекламе.
В документе также есть строки о включении в нормативно-правовую базу в области кинематографа оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения в случае оправдания или пропаганды в фильме деструктивной идеологии и проведении мероприятий по продвижению в интернете и СМИ традиционных ценностей.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.