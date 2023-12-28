«Cлово пацана», «Оппенгеймер» и AI: российские тренды Google за 2023 год

Россияне в уходящем году чаще всего вбивали в поиск «слово пацана», charachter ai, «фильмы 2023», chatgpt и «оппенгеймер».

На момент написания статьи так выглядел топ-5 основных трендов в запросах наших сограждан к Google:









Обращает на себя внимание экстравзлёт поисковой темы «Женщина» — рост на 1800%.



Среди топ-5 тем также: «Видео», «Билет», 2023 и «Коммерческая организация».



Также россиян интересуют темы «Сбербанк», «РЖД», Wildberries, «Одноклассники», «Волосы» и другие. Среди популярных запросов — scarlet, «чебурашка», proxifier, «календарь 2023», «производственный календарь 2023» и др.



Похожие результаты показали Беларусь и Кыргызстан, где на первом месте среди тем — «Видео», а в запросах лидирует «слово пацана». В остальном тренды несколько различаются. В Казахстане и Армении «слово пацана» также достаточно популярно — там оно заняло соответственно первое и второе место по запросам.



Стоит также отметить, что тема искусственного интеллекта (ИИ) и в частности — Chat GPT, интересует многих наших соседей.

Если смотреть отдельные категории, что в «Интернет и телекоммуникациях» у российских пользователей однозначно лидируют «iPhone 15 — Смартфон» и «айфон 15».

В категории «Законодательные и правительственные органы» по темам лидирует «О проведении специальной военной операции», в запросах же — почему-то «чарактер аи». Запрос на поиск обращения Владимира Путина занимает 2 и третье места.

Категория «Интернет и телекоммуникации» в лидерах тем отмечает «Дзен.Новости — Программное обеспечение», а в поисковых запросах — «15 айфон».

Для пользователей во всём мире в целом главной темой стала война Израиля и группировки Хамас, крушение батискафа «Титан» и стихийное бедствие в Турции. Самым популярным фильмом по запросам в поисковике стала комедия «Барби». Самым разыскиваемым на просторах интернета актёром стал Джереми Реннер, известный по роли «Соколиного глаза» из киновселенной Marvel. Интерес к его персоне вызвал не новый фильм с его участием, а более 30 переломов, которые он получил в результате аварии со снегоочистителем.