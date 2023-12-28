English Русский
News
28 December 2023

«Cлово пацана», «Оппенгеймер» и AI: российские тренды Google за 2023 год

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Похожие по запросам тренды в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

Россияне в уходящем году чаще всего вбивали в поиск «слово пацана», charachter ai, «фильмы 2023», chatgpt и «оппенгеймер».

На момент написания статьи так выглядел топ-5 основных трендов в запросах наших сограждан к Google:

 




Обращает на себя внимание экстравзлёт поисковой темы «Женщина» — рост на 1800%.

Среди топ-5 тем также: «Видео», «Билет», 2023 и «Коммерческая организация».

Также россиян интересуют темы «Сбербанк», «РЖД», Wildberries, «Одноклассники», «Волосы» и другие. Среди популярных запросов — scarlet, «чебурашка», proxifier, «календарь 2023», «производственный календарь 2023» и др.

Похожие результаты показали Беларусь и Кыргызстан, где на первом месте среди тем — «Видео», а в запросах лидирует «слово пацана». В остальном тренды несколько различаются. В Казахстане и Армении «слово пацана» также достаточно популярно — там оно заняло соответственно первое и второе место по запросам.

Стоит также отметить, что тема искусственного интеллекта (ИИ) и в частности — Chat GPT, интересует многих наших соседей.

Если смотреть отдельные категории, что в «Интернет и телекоммуникациях» у российских пользователей однозначно лидируют «iPhone 15 — Смартфон» и «айфон 15».

В категории «Законодательные и правительственные органы» по темам лидирует «О проведении специальной военной операции», в запросах же — почему-то «чарактер аи». Запрос на поиск обращения Владимира Путина занимает 2 и третье места.

Категория «Интернет и телекоммуникации» в лидерах тем отмечает «Дзен.Новости — Программное обеспечение», а в поисковых запросах — «15 айфон».

Для пользователей во всём мире в целом главной темой стала война Израиля и группировки Хамас, крушение батискафа «Титан» и стихийное бедствие в Турции. Самым популярным фильмом по запросам в поисковике стала комедия «Барби». Самым разыскиваемым на просторах интернета актёром стал Джереми Реннер, известный по роли «Соколиного глаза» из киновселенной Marvel. Интерес к его персоне вызвал не новый фильм с его участием, а более 30 переломов, которые он получил в результате аварии со снегоочистителем.

Google поисковики тренды поисковая выдача

Similar articles

Google урегулировал иск на $5 млрд о конфиденциальности пользователей
Epic Games выиграла антимонопольный суд против Google
Сенатор в США: государства шпионят за пользователями при помощи push-уведомлений
Соцсети получили первые штрафы по закону о самоцензуре
Новые правила кибербезопасности ЕС затронут работу глобальных IT-компаний
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

For media (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт UniSender