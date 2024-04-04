В продаже данных из системы распознавания лиц суды упорно не видят «уголовки»

Продолжается судебная эпопея с делом о «пробиве» лица по базе московских камер с системой распознавания.

Напомним, в 2020 году наша волонтёр Анна Кузнецова обнаружила в даркнете слитые с московских камер свои биометрические данные, после чего при поддержке юристов «Роскомсвободы» подала иск к Департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы и столичному МВД, требуя прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а также 100 тысяч рублей компенсации за причинённый вред.

Следственные органы нашли двух полицейских, которые занимались таким «пробивом». Против них были возбуждены уголовные дела, но в судах, несмотря на всю серьёзность их проступков, оба они отделывались слишком мягкими наказанием.

Как рассказывают наши юристы, первая попытка освободить обоих полицейских-«пробивщиков» от уголовной ответственности была в апреле 2021 — Бабушкинский районный суд Москвы назначим им судебный штраф: одному 20 000, другому — 10 000 рублей:

«Это постановление в итоге отменили по нашей жалобе от лица потерпевшей (на слишком маленький штраф) и по представлению прокурора (он посчитал, что ущерб от служебного преступления в виде превышения полномочий пожертвованием в фонд не загладить)».

Дело вернулось следователю. Спустя какое-то время он опять отправил его в суд для прекращения уголовного преследования, и уже другой суд, Басманный районный суд столицы 14 сентября 2022 года назначил судебный штраф в 100 000 и 110 000 рублей. «Нас вообще не уведомили, – отмечают юристы, – переврали в постановлении позицию потерпевшей — якобы она согласна с освобождением полицейских от уголовной ответственности и считает ущерб возмещённым».

По жалобе потерпевшей постановление отменили.

После этого Басманный суд заново рассматривал вопрос прекращения уголовного преследования, очень много раз переносил заседание (некоторые даже не начинались по факту). В итоге 19 января 2024 вынес постановление о судебном штрафе: по 30 000 каждому с прекращением уголовного преследования, то есть — без судимости.

Стоит также заметить, в недавнем постановлении указано — адвокаты полицейских настаивали на прекращении уголовного дела на том основании, что те возместили потерпевшим по 5000 рублей и принесли извинения.

«Подали новую жалобу из-за ненадлежащего уведомления и несправедливого освобождения от уголовной ответственности», – сообщают наши юристы.

«Преступление с использованием распознавания лиц не по назначению, для слива данных некоему анониму из «Телеграма» — это всё-таки серьёзно, а не просто неосторожность и недоразумение. Ждём рассмотрения в апелляционном суде», – поясняют они.

Напомним, «Роскомсвобода» считает распознавание лиц технологией двойного назначения, которую можно использовать не только для ловли преступников и пресечения правонарушений на улицах, но также как средство слежки, давления на активистов и их преследования. Кроме этого, в случае утечек данных, полученных с помощью уличных камер, попавшие в кадр люди могут быть подвергнуты опасности. Что, собственно, и случилось с Анной Кузнецовой.

Мы выступаем за введение моратория на использование распознавания лиц, пока не будет выработано соответствующее законодательство, и гражданское общество не получит возможность чётко контролировать её применение, как и полученных с помощью камер биометрических данных. Все новости, инциденты, а также юридические кейсы, связанные с этой технологией, мы публикуем на сайте кампании против распознавания лиц.