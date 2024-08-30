С 1 декабря иностранцев обяжут сдавать биометрию на границе

Российское Минцифры предложило провести эксперимент по апробации правил сбора биометрии у иностранных граждан и лиц без гражданства в период с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года в определенных пунктах пропуска через государственную границу РФ, а с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года на всех пунктах пропуска. Соответствующий проект постановления кабмина размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



На первом этапе эксперимент затронет аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, а также пункт Маштаково (Оренбургская область, автомобильный транспорт).



Нововведения не затронут граждан Беларуси, иностранцев младше 16 лет, дипломатических работников, должностных лиц международных организаций и представительств международных организаций, аккредитованных в Российской Федерации, и членов их семей.



Если эксперимент признают успешным, эти правила станут постоянными.



Цели эксперимента включают создание цифрового профиля иностранцев для улучшения государственного контроля в сфере миграции. Планируется разработка мобильного приложения для въезжающих и выезжающих, а также тестирование его обязательного применения.



Также будут апробированы новые правила въезда и выезда, способы сбора и обработки данных цифрового профиля, аутентификации и идентификации по биометрическим данным.



В рамках эксперимента будет создана инфраструктура цифрового профиля и внедрены электронные карты для временно пребывающих в Москве иностранцев. Эксперимент также предполагает оценку рисков присвоения уникального идентификатора краткосрочно пребывающим иностранцам.



Дата окончания общественного обсуждения документа — 13 сентября 2024 г.