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22 March 2024

В ООН принята резолюция по искусственному интеллекту

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Документ направлен на укрепление глобального консенсуса в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем ИИ, которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Salah – Motosha / Playground AI

Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта (ИИ) для устойчивого развития», сказано на сайте всемирной организации. Это первая резолюция в области ИИ, принятая в ООН.

Документ был предложен США, соавторами выступили 120 стран. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила:

«Новаторская резолюция, принятая сегодня, укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем ИИ, систем, которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы».

Она также добавила, что распространение ИИ и связанные с ним риски касаются всех. Резолюция, в частности, содержит призыв расширять участие развивающихся стран в цифровом преобразовании и их возможности в плане подключения к цифровой инфраструктуре и доступа к технологическим инновациям.

Кроме того, авторы документа предлагают внедрять меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности, обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости, надежности работы систем искусственного интеллекта на протяжении всего их жизненного цикла.

Резолюция призывает содействовать тому, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека.

искусственный интеллект ООН резолюция ИИ

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