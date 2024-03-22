В ООН принята резолюция по искусственному интеллекту

Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта (ИИ) для устойчивого развития», сказано на сайте всемирной организации. Это первая резолюция в области ИИ, принятая в ООН.



Документ был предложен США, соавторами выступили 120 стран. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила:

«Новаторская резолюция, принятая сегодня, укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем ИИ, систем, которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы».

Она также добавила, что распространение ИИ и связанные с ним риски касаются всех. Резолюция, в частности, содержит призыв расширять участие развивающихся стран в цифровом преобразовании и их возможности в плане подключения к цифровой инфраструктуре и доступа к технологическим инновациям.



Кроме того, авторы документа предлагают внедрять меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности, обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости, надежности работы систем искусственного интеллекта на протяжении всего их жизненного цикла.



Резолюция призывает содействовать тому, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека.