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23 April 2024

В Госдуме предложили упростить отзыв согласия на обработку персданных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Депутатами от фракции ЛДПР внесён законопроект о предоставлении способа отзыва согласия на обработку персональных данных в той же форме, в которой оно было получено.
Фото: smagresta.ru

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о необходимости предоставления способа отзыва согласия на обработку персональных данных в той же форме, в которой оно было получено. Причём предлагается предоставлять возможность отозвать согласие как письменно, так и в электронном виде на сайте оператора персональных данных.

В пояснительной записке к документу говорится, что действующее законодательство не содержит требований к операторам в в той же форме, в которой они были получены:

«В этой связи возникает ситуация, при которой для отзыва согласия на обработку персональных данных, полученного в несколько кликов различных форм на сайте, необходимо составить официальное письмо в адрес организации, которой соответствующий сайт принадлежит».

В этой связи, отмечают разработчики документа, возникает ситуация, при которой для отзыва согласия на обработку персональных данных, полученного в несколько кликов различных форм на сайте, необходимо составить официальное письмо в адрес организации, которой соответствующий сайт принадлежит. Это предполагает дополнительные временные и материальные затраты, а также существенным образом затрудняет процесс самого отзыва согласия.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

152-ФЗ персональные данные согласие на обработку ПДн отзыв персданных

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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