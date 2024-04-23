В Госдуме предложили упростить отзыв согласия на обработку персданных

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о необходимости предоставления способа отзыва согласия на обработку персональных данных в той же форме, в которой оно было получено. Причём предлагается предоставлять возможность отозвать согласие как письменно, так и в электронном виде на сайте оператора персональных данных.



В пояснительной записке к документу говорится, что действующее законодательство не содержит требований к операторам в в той же форме, в которой они были получены:

«В этой связи возникает ситуация, при которой для отзыва согласия на обработку персональных данных, полученного в несколько кликов различных форм на сайте, необходимо составить официальное письмо в адрес организации, которой соответствующий сайт принадлежит».

В этой связи, отмечают разработчики документа, возникает ситуация, при которой для отзыва согласия на обработку персональных данных, полученного в несколько кликов различных форм на сайте, необходимо составить официальное письмо в адрес организации, которой соответствующий сайт принадлежит. Это предполагает дополнительные временные и материальные затраты, а также существенным образом затрудняет процесс самого отзыва согласия.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.