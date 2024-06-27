Суд в США отклонил иск о давлении на соцсети со стороны правительства

Верховный суд разрешил администрации президента США призывать платформы социальных сетей удалять то, что, по мнению администрации, является дезинформацией. Об этом пишет The New York Times. Суд постановил, что пользователи, которые оспаривали такие обращения чиновников к BigTech, не понесли прямого ущерба и не имели права на подачу иска.

Решение, как отмечает газета, актуализировало фундаментальный вопрос о том, какие ограничения накладывает Первая поправка к Конституции США на полномочия правительства относительно его влияния на технологические компании, которые являются «привратниками» («gatekeepers») Сети.

Ранее чиновники администрации стали массово призывать соцсети удалять посты на темы о вакцине от коронавируса и о возможных фальсификациях на выборах. В ответ на это генеральные прокуроры штатов Миссури и Луизианы обратились в суд. Иск был подан совместно с тремя врачами, владельцем правого веб-сайта, часто пишущего о теориях заговора, и активисткой, заявлявшей, что Facebook заблокировал её посты о предполагаемых побочных эффектах прививки от Covid-19.

Верховный суд постановил, что конкретной связи между жалобами и поведением ответчиков не было. Кроме того, как пояснили судьи, заявители просили их провести анализ многолетних коммуникаций между десятками федеральных чиновников с разными компаниями и на разные темы, но компетенции суда «не позволяют осуществлять такой обширный правовой надзор в отношении других ветвей власти».

Белый дом приветствовал решение суда, принятое шестью голосами против трёх. Истцы же заявили, что суд не рассмотрел вопрос о месте в этом деле Первой поправки. Позицию заявителей принял и не согласившийся с коллегами судья A. Alito Jr., который написал, что, уклонившись от вопроса о Первой поправки, суд нанес ущерб свободе слова.

«Я предполагаю, что значительная часть того, что пользователи соцсетей говорили о Covid-19 и пандемии, не имела большого значения. Некоторые заявления, несомненно, были неправдой и вводили в заблуждение, другие могли быть и вовсе совершенно опасными. Но теперь мы знаем, что также и значимые высказывания подвергались цензуре», — заявил он.