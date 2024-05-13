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13 May 2024

Исследование: В 2024 году Россия успела потерять от интернет-шатдаунов почти $16 млн

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Общемировой ущерб от правительственных отключений интернета оценивается в 1,57 миллиарда долларов, причём 358,3 миллиона — из-за ограничений, инициированных во время выборов.

Проект Top10VPN провёл очередное исследование о том, сколько потеряла мировая экономика от правительственных интернет-шатдаунов.

Согласно представленному отчёту, в 2024 году произошло 35 отключений в 16 странах, и на сегодняшний день ущерб от таких действий составил в целом $1,57 млрд.



Общая продолжительность преднамеренных сбоев в работе интернета по всему мира — 35047 часов.

Мьянма — наиболее пострадавшая страна в текущем году (481,2 миллиона долларов), за ней следуют Пакистан, Судан и Индия (соответственно 351, 245 и 237 млн долларов).

Россия оказалась на девятом месте из пятнадцати в этом рейтинге, потеряв $15,9 миллионов.

Исследователи отмечают, что на этот раз особое внимание уделили нарушению работы интернета во время выборов:

«В этом году мы зарегистрировали 10 стран, которые столкнулись с усилением интернет-цензуры во время или в преддверии выборов. В совокупности эти ограничения затронули более 2,27 миллиарда человек. Это 90,8% людей, принявших участие в выборах в этом году, или более четверти населения мира».

Общий ущерб от такого рода ограничений составил 358,3 миллиона долларов.

«Серьезность интернет-вмешательства сильно различалась: от удаления определенных учетных записей в социальных сетях в Индии до полной блокировки доступа к Интернету на Коморских Островах», — отмечает Top10VPN.

В январе власти Бангладеш заблокировали новостной сайт, критикующий правительство в преддверии парламентских выборов в стране. Тем временем выборы на Тайване спровоцировали жесткую цензуру социальных сетей в Китае.

В Индонезии популярный документальный фильм был отключен от сети из-за критики правительства, а новый закон, принятый в декабре 2023 года, расширил возможности властей блокировать информацию в Интернете.

Но выборы во многих небольших странах, таких как Соломоновы Острова, Португалия и Швейцария, прошли без сообщений об усилении цензуры в Интернете.

Полный список стран, которые подверглись усилению интернет-цензуры во время национальных выборов 2024 года или в преддверии них, выглядит следующим образом:

  • Индия
  • Индонезия
  • Пакистан
  • Бангладеш
  • Россия
  • Тайвань
  • Сенегал
  • Азербайджан
  • Коморские острова
  • Мальдивы

Если говорить о длительности отключений интернета, то самым пострадавшим оказался Пакистан, где шатдауны продлились в целом 1752 часа. В Судане отключения были 1354 часа, в Сенегале — 600 часов, в Индии — 306, и в Кыргызстане — 288.

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