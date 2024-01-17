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17 January 2024

DLBI: В 2023 году в Сеть утекло 240 млн уникальных телефонных номеров россиян

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Кроме этого, в руки злоумышленников попало 123 млн email-адресов наших сограждан. Лидеры по утечкам — ретейл и банки.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / iStockphoto / PNGwing

В 2023 году в РФ было зафиксировано более 290 утечек данных, в результате которых злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн email-адресов российских пользователей. Такие данные приводит сервис разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Наиболее часто утечки данных случались в секторе электронной коммерции (почти 40%), в списке лидеров также здравоохранение (9%) и досуг (8,5%). Банковская отрасль лидирует по объему слитой информации — 47% попавших в интернет номеров телефонов, на долю электронной коммерции приходится 38% утекших адресов электронной почты.

Годом ранее число инцидентов было незначительно меньше — 270. Тогда в Сеть попало 99,8 млн уникальных email-адресов и 109,7 млн телефонных номеров российских пользователей.

При этом в Роскомнадзоре назвали иные цифры. Согласно информации ведомства, в прошлом году было выявлено 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей.

152-ФЗ утечки банки ретейл телефоны email

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