Россияне стали постоянной мишенью для хакеров

Хакеры за период январских праздников (с 1 по 9 января) выложили в открытый доступ 116,5 млн записей с данными россиян общим объемом 5 терабайт, рассказала группа компаний (ГК) «Солар», которая занимается кибербезопасностью.
Показатель по утекшей информации на 10% больше того же январского периода в 2023 году. Отмечается, что по количеству опубликованных данных в начале нынешнего года первое место в РФ занял финансовый сектор (115,2 млн строк).
Кроме того, по данным ГК «Солар», от утечек также серьезно пострадали отрасли телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT. Небольшое затишье наблюдалось лишь 1 января, в остальные дни январских каникул специалисты регулярно фиксировали различные киберинциденты.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что в 2023 году им было зафиксировано 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей.
В РКН уточнили, что суды рассмотрели 87 составленных ведомством протоколов по факту утечек персональных данных и назначили штрафы на общую сумму более 4,6 млн руб.
По итогам 2022 года в РКН сообщали, что зафиксировал более 140 случаев утечек персональных данных, в результате которых в сеть попали около 600 млн записей о гражданах. Тогда в ведомстве отметили резкий рост количества утечек после начала «спецоперации».
В 2021 году РКН зафиксировал всего четыре крупные утечки, в ходе которых в открытый доступ попали 2,7 млн записей.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.