С начала года совершено более 21 тысячи преступлений с помощью IT-технологий

Главное управление министерства внутренних дел РФ по г. Москве (ГУ МВД) провело пресс-конференцию на тему «Выявление и пресечение преступлений с использованием ИТ-технологий». В своём сообщении полиция приводит следующие цифры:

«С начала 2024 г. ГУ МВД зарегистрировало 21 239 преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий, а это на 7,4% больше по отношению к такому же периоду в 2023 г. На 16,5% увеличилось количество предварительно расследованных преступлений указанной категории. При этом сотрудниками полиции на 20% больше выявлено лиц, совершивших эти преступления».

Начальник управления по борьбе с противоправным использованием ИТ-технологий ГУ МВД России по г. Москве Дмитрий Просоленко отметил, что способы, которые применяют мошенники, примитивны, но эффективны. «Если рассказать людям несколько правил, как мошенничества можно избежать, то мы получим, что данное преступление у нас сойдет на нет, на что мы очень надеемся. Самая главная задача – это профилактика среди нашего населения», — сказал он.



По его словам, самый распространенный вид мошенничества — дистанционный:

«Это мошенничество, в котором используется мобильная связь и телефон. Это самое простое, когда мошенники звонят и под различным предлогом пытаются получить доступ к вашему мобильному банку, интернет-банку, к данным на „Госуслугах“. Таких преступлений у нас около 40% от всего количества мошенничеств».

Заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве Василий Попович рассказал про то, что каждое третье обращение граждан, поступающее в подразделение экономической безопасности связано с дистанционным инвестированием — краудфандингом:

«Это форма инвестирования, в рамках которой инвесторы, как правило, физические лица при посредничестве различных мошеннических инвестиционных платформ предлагают инвестировать деньги под высокий процент с ежемесячными выплатами в высокодоходные проекты. Такие платформы набирают все большую популярность, как в России, так и за рубежом».

Заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве Евгений Бородихин сообщил, что к 2024 г. 99% распространения наркотиков происходит посредством интернета. Он также поведал о том, что еще четыре года назад ГУ МВД официально создало подразделение по борьбе с ИТ-преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков.



Также в ходе интернет-мониторинга сотрудники московской полиции выявили 2092 сайта, через которые преступные группы распространяли наркотики, и 1760 из них было заблокировано Роскомнадзором.