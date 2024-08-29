В реестр слежки внесены туроператор, производители еды и стройтехники, а также алтайское СМИ

Проводя мониторинг реестра ОРИ, мы обнаружили там четыре новых организации.
Крупнейшая в России компания по производству строительного оборудования ASPRO стала ОРИ 7 августа текущего года:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109841
На сайте есть регистрация и форма обратной связи. Компания представлена на Ozon, AliExpress, «Яндекс.Маркете» и Leroy Merlin, а банками-партнёрами у неё являются «Сбербанк», «Почта России», «Тинькофф» и «Ю-касса».
14 августа в реестр ОРИ был внесён сервис «КуулКлевер», который позиционирует себя как производителя продуктов «с короткими сроками годности и исключительно чистым составом»:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109842
Кроме производства, компания занимается доставкой, у неё есть приложения в App Store и Google Play. В последнем количество скачиваний превышает 1 миллион. На сайте также есть регистрация и обратная связь.
26 августа в список организаторов расространения информации попало популярное алтайское СМИ Amic (Информационное агентство «Амител»):
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109843
В целом у издания в «ВК», «Одноклассниках» и Telegram более 50 тысяч подписчиков.
28 августа в реестр ОРИ внесён туроператор Coral Travel:
reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109844
На сайте компании также есть регистрация и обратная связь. В «ВК», «Одноклассниках», Telegram и «Дзен» у компании более полумиллиона подписчиков.
Уже не секрет, что далеко не всегда те или иные сервисы стремятся попасть в реестр ОРИ. Многие зарубежные компании сообщали о том, что были помещены туда вообще без их ведома, и они вынуждены были ответить Роскомнадзору, который по указанию ФСБ внёс их в реестр ОРИ, отказом от сотрудничества. Однако российские компании практически не имеют такой возможности, поскольку им за это грозят крупные штрафы и блокировка сайтов.
Но также стоит напомнить, что внесение в реестр организаторов распространения информации накладывает на сервисы обязательство сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом). Поэтому мы рекомендуем всем пользователям таких сервисов задуматься над теми рисками, которые могут их коснуться, и самим принять решение о дальнейшем их использовании.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.