В реестр слежки внесены туроператор, производители еды и стройтехники, а также алтайское СМИ

Проводя мониторинг реестра ОРИ, мы обнаружили там четыре новых организации.

Крупнейшая в России компания по производству строительного оборудования ASPRO стала ОРИ 7 августа текущего года:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109841

На сайте есть регистрация и форма обратной связи. Компания представлена на Ozon, AliExpress, «Яндекс.Маркете» и Leroy Merlin, а банками-партнёрами у неё являются «Сбербанк», «Почта России», «Тинькофф» и «Ю-касса».

14 августа в реестр ОРИ был внесён сервис «КуулКлевер», который позиционирует себя как производителя продуктов «с короткими сроками годности и исключительно чистым составом»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109842

Кроме производства, компания занимается доставкой, у неё есть приложения в App Store и Google Play. В последнем количество скачиваний превышает 1 миллион. На сайте также есть регистрация и обратная связь.

26 августа в список организаторов расространения информации попало популярное алтайское СМИ Amic (Информационное агентство «Амител»):

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109843

В целом у издания в «ВК», «Одноклассниках» и Telegram более 50 тысяч подписчиков.

28 августа в реестр ОРИ внесён туроператор Coral Travel:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109844

На сайте компании также есть регистрация и обратная связь. В «ВК», «Одноклассниках», Telegram и «Дзен» у компании более полумиллиона подписчиков.

Уже не секрет, что далеко не всегда те или иные сервисы стремятся попасть в реестр ОРИ. Многие зарубежные компании сообщали о том, что были помещены туда вообще без их ведома, и они вынуждены были ответить Роскомнадзору, который по указанию ФСБ внёс их в реестр ОРИ, отказом от сотрудничества. Однако российские компании практически не имеют такой возможности, поскольку им за это грозят крупные штрафы и блокировка сайтов.

Но также стоит напомнить, что внесение в реестр организаторов распространения информации накладывает на сервисы обязательство сохранять данные пользователей, включая все их действия и взаимодействия, а также передавать их по первому же требованию в ФСБ. Это касается также переписки, аудио- и видео-звонков (если таковые предусмотрены сервисом). Поэтому мы рекомендуем всем пользователям таких сервисов задуматься над теми рисками, которые могут их коснуться, и самим принять решение о дальнейшем их использовании.