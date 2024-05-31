English Русский
News
31 May 2024

Минфину предложили ввести акцизы на электроэнергию для майнеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Ещё один вариант налогообложения майнига криптовалют подразумевает уплату налога на основе годовой прибыли.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva AI

Ряд российских ведомств предложил Министерству финансов два возможных подхода к налогообложению деятельности по майнингу криптовалют, рассказал заместитель директора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев.

Первый вариант предусматривает обязательство платить сбор, вычисляемый от объёмов потребления электроэнергии из расчёта на 1 кВт·ч, заявил директор по взаимодействию с госорганами BitRiver Олег Огиенко. Показатель будет умножаться на ставку.

Второе решение включает налог на полученную прибыль в год. Власти будут учитывать весь объём криптовалют, поступающих в кошелёк. Из доходов будут вычитать расходы и умножать на ставку. В 2024 году этот показатель равен 20%, а в 2025 году его планируют увеличить до 25%.

Окончательное решение о налогообложении майнинга будет принято после утверждения основных законодательных изменений, касающихся регулирования криптовалют, добавил Кабалоев.

Представители отрасли выразили своё несогласие с идеей введения акциза на электроэнергию. По мнению директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова, такая система налогообложения будет невыгодна как для государства, так и для майнеров, поскольку налоговая нагрузка не будет зависеть от фактической прибыли. В случае повышения стоимости криптовалюты бюджет потеряет доходы, а в периоды спада, то есть медвежьего рынка или «криптозимы», майнеры рискуют обанкротиться.

В первой половине мая экспертный совет при правительстве предложил отслеживать частных майнеров по превышению показателей электроэнергии в квартирах. При отклонениях нарушителям грозят штрафы.

криптовалюты Минфин майнинг налогообложение

Similar articles

Представители российской криптоиндустрии недовольны законопроектом о майнинге
В России запретят «организацию обращения криптовалют»
Центробанк и Росфинмониторинг тестируют контроль перевода криптовалют в обычные деньги
Готовится новый законопроект о международных расчётах в криптовалюте
Число связанных с криптовалютой судебных дел в России выросло на 72%
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт