Минфину предложили ввести акцизы на электроэнергию для майнеров

Ряд российских ведомств предложил Министерству финансов два возможных подхода к налогообложению деятельности по майнингу криптовалют, рассказал заместитель директора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев.



Первый вариант предусматривает обязательство платить сбор, вычисляемый от объёмов потребления электроэнергии из расчёта на 1 кВт·ч, заявил директор по взаимодействию с госорганами BitRiver Олег Огиенко. Показатель будет умножаться на ставку.



Второе решение включает налог на полученную прибыль в год. Власти будут учитывать весь объём криптовалют, поступающих в кошелёк. Из доходов будут вычитать расходы и умножать на ставку. В 2024 году этот показатель равен 20%, а в 2025 году его планируют увеличить до 25%.

Окончательное решение о налогообложении майнинга будет принято после утверждения основных законодательных изменений, касающихся регулирования криптовалют, добавил Кабалоев.

Представители отрасли выразили своё несогласие с идеей введения акциза на электроэнергию. По мнению директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова, такая система налогообложения будет невыгодна как для государства, так и для майнеров, поскольку налоговая нагрузка не будет зависеть от фактической прибыли. В случае повышения стоимости криптовалюты бюджет потеряет доходы, а в периоды спада, то есть медвежьего рынка или «криптозимы», майнеры рискуют обанкротиться.

В первой половине мая экспертный совет при правительстве предложил отслеживать частных майнеров по превышению показателей электроэнергии в квартирах. При отклонениях нарушителям грозят штрафы.