ЦБ хочет запустить эксперимент по видеоидентификации в банках

Банк России (ЦБ) хочет запустить в этом году видеоидентификацию клиентов банков. Сделать это предлагается в рамках экспериментального правового режима. Об готовящейся инициативе сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.
По словам Поляковой, помимо «удобства для клиента» видеоидентификация «обеспечивает безопасность». «Тогда, когда у банка нет уверенности, что это именно тот человек, который получил эту карту, возможность использовать видеоидентификацию даётся банку для того, чтобы сверить персональные данные с тем, кто находится у тебя на экране», — рассказала она.
Кроме того, по её мнению, «при должном качестве изображения с камеры банкомата и его обработки» видеоидентификация позволила бы выявлять использование банковской карты посторонними лицами и в банкоматах.
Банк России уже практически подготовил поправки в соответствующее законодательство и обсудил их с Росфинмониторингом, заключила Полякова.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.