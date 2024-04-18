ЦБ хочет запустить эксперимент по видеоидентификации в банках

Банк России (ЦБ) хочет запустить в этом году видеоидентификацию клиентов банков. Сделать это предлагается в рамках экспериментального правового режима. Об готовящейся инициативе сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.

По словам Поляковой, помимо «удобства для клиента» видеоидентификация «обеспечивает безопасность». «Тогда, когда у банка нет уверенности, что это именно тот человек, который получил эту карту, возможность использовать видеоидентификацию даётся банку для того, чтобы сверить персональные данные с тем, кто находится у тебя на экране», — рассказала она.

Кроме того, по её мнению, «при должном качестве изображения с камеры банкомата и его обработки» видеоидентификация позволила бы выявлять использование банковской карты посторонними лицами и в банкоматах.

Банк России уже практически подготовил поправки в соответствующее законодательство и обсудил их с Росфинмониторингом, заключила Полякова.