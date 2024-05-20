«Я — владелец небольшой сети кофеен в Москве. Буквально несколько дней назад у меня завершился процесс приобретения новой кофейни. При передаче дел бывшие владельцы показали соответствующее уведомление и сказали, что нужно будет подключить все камеры на объекте к Единому центру хранения и обработки данных (ЕЦХД).

В уведомлении есть ссылка, по которой собраны различные документы: форма для подключения, варианты подключения систем видеонаблюдения к ЕЦХД и т. д. Я обнаружил, что в поисковиках они не индексируются. Вероятно, они доступны только по прямой ссылке из таких вот бумажных уведомлений.

После того как я ознакомился со всеми документами по ссылке, у меня по спине пробежал холодок. Подключение вообще всех камер к системам Москвы — это кошмар и ужас. Но в открытом доступе я не нашёл никакой информации про это. Я не знаю, кому ещё отправляли такое уведомление, насколько широко идёт развёртывание системы. Но вот сам я столкнуся с таким.

Предыдущие владельцы не разобрались, как подключиться к системе, потому что это непростое действо. Если я правильно понимаю, расчёт делается на людей, которые используют облачные решения вроде ivideon. Обычно владельцы помещений используют более простые решения: выводят видео только на приложение, сопутствующее камере, и никуда больше.

Вместе с тем, судя по документам, обязательства приобретать облачное оборудование как будто бы нет. Есть обязательство подключить имеющееся оборудование за свой счёт. У меня пока нет своей камеры, а ту, что была ранее, забрали предыдущие владельцы. Если же я приобрету камеру, которая не может передавать данные технически, то мне надо будет каким-либо образом организовать эту передачу. Видимо, имеется в виду приобретение новой камеры. Но делать это я пока не планирую. Думаю, я напишу в Департамент информационных технологий (ДИТ), что у меня нет технической возможности обеспечивать подключение за свой счёт.

Как понимаю, именно префектура будет составлять списки объектов для подключения, по какому принципу — неизвестно. Поэтому теоретически это может коснуться кого угодно».

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В конце января Департамент информационных технологий (ДИТ) утвердил порядок подключения камер видеонаблюдения к государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных» (ЕЦХД). Подключаться должны камеры, установленные «на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, в помещениях, фиксирующих события в общественных местах на территории города Москвы».

Однако ни в федеральном законодательстве, ни в законах г. Москвы не содержится требований касательно обязательного подключения камер видеонаблюдения в кафе и ресторанах столицы, комментирует глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

«Владелец не обязан её покупать и ещё и подключать к сомнительной системе распределенных камер, работающих 24/7 с функцией распознавания лиц», — говорит он.

Документом ДИТ также утверждены форма для подключения оборудования к ЕЦХД, технические требования к камерах и согласие на подключение и на соблюдение Порядка подключения.

Порядок подключения обозначен следующий: префектура определяет перечень объектов и камер на них, подлежащих подключению к ЕЦХД, потом связывается с правообладателями объектов, которые далее обеспечивают подключение камер к системе.

Источник: https://video.dit.mos.ru/docs_atk/

Дарбинян отметил, что кафе и рестораны не входят в перечень объектов видеонаблюдения согласно Положению о государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных», утвержденному Постановлением Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. N 24-ПП.

«Если владелец ресторана принял самостоятельное решение установить у себя в заведении видеонаблюдение, он должен получить согласие работников на обработку, выполнить иные формальные требования по защите данных и повесить табличку для посетителей, что осуществляется видеосъёмка», — объяснил он.

Из документа (п. 2.13.) следует, что правообладатель объекта обеспечивает работоспособность камер видеонаблюдения после подключения к ЕЦХД и «информирует префектуру в срок не более трёх рабочих дней об изменении мест размещения подключенных камер видеонаблюдения, а также о вновь устанавливаемых камерах видеонаблюдения в случае модернизации оборудования на объектах». Помимо этого владельцы помещений должны самостоятельно устранять технические неисправности видеонаблюдения.

Технические специалисты «Роскомсвободы» отмечают факт реализации интеграции ЕЦХД с облачными сервисами видеонаблюдения отечественного производства, например, с ivideon. По словам экспертов, подключение камеры к подобным сервисам максимально упрощает передачу видео в систему.

К типовым местам размещения камер относятся:

территория объекта;

вход на объект;

внутренние помещения.

В качестве причины подключения камер называется «профилактика терроризма на территории города Москвы».

«Пока, как мы видим, вся борьба с терроризмом только на словах. Ни камеры, ни системы распознавания лиц не позволили избежать трагедии в «Крокусе»: террористы, не скрывая лиц, с оружием как зашли, так и спокойно вышли из концертного зала, доехав почти до самой границы страны. Поэтому ещё более скептично мы сейчас воспринимаем слова мэра Москвы и МВД, что благодаря этим камерам удалось задержать тысячи преступников, находящихся в федеральном розыске, и раскрыть десятки тысяч преступлений», — заключил Дарбинян.