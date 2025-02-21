Госзакупки систем видеонаблюдения выросли до 130 млрд рублей

Закупки средств видеонаблюдения и систем фотофиксации в 2024 году госорганами увеличились на 21,8%, до 46,4 млрд руб., и на 6% в штуках, до 9,7 тыс., подсчитали в сервисе «Контур.Закупки» по просьбе «Ъ». Такой рост произошёл после значительного падения в 2023 году, когда сумма контрактов снизилась на 46,2%, с 70,8 млрд до 38,1 млрд руб.



При этом у госкомпаний и количество, и объем таких закупок продолжают расти в деньгах и штуках. В 2024 году расходы на эти системы и их сопровождение выросли на 131,3% и достигли 83,7 млрд руб., в штуках рост составил 6%, до 6,8 тыс., в 2023 году сумма увеличилась на 189,6%, но до всего 36,2 млрд руб., и на 14% в штуках.



Крупнейшими контрактами у госорганов в прошлом году стали «Безопасный регион» Волгоградской области (2 млрд руб.) и «Городской мониторинговый центр» Санкт-Петербурга (1,1 млрд руб.) — оба контракта выиграл «Ростелеком». Среди госкомпаний крупнейшими заказчиками стали РЖД (контракт на 21 млрд руб. на услуги по обеспечению транспортной безопасности на объектах) и «Ростелеком — Цифровые регионы» (на 2,4 млрд руб. на услуги по технической поддержке систем видеонаблюдения).



Рост числа закупок может быть связан с восстановлением закупочной активности и необходимостью обновления оборудования, считает эксперт «Контур.Закупок» Василий Данильчик. При этом больший рост в деньгах эксперт НТИ «Автонет» Геннадий Конев связывает с подорожанием электронной компонентной базы, ростом курса валют и удорожанием логистики.



Сейчас основным и, по сути, единственным потребителем умного видеонаблюдения являются именно государственные ведомства, говорит директор по работе с партнерами «Рекфэйсиса» Ирина Остроухова.



В условиях увеличения угроз и вызовов, с которыми сталкивается общество, госсектор ищет эффективные решения для обеспечения безопасности, «поэтому спрос на умное видеонаблюдение со стороны госсектора продолжит расти», говорит гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков.



При этом, по его оценке, доля камер с интегрированными алгоритмами распознавания лиц очень мала и составляет не более 5%. «Технически практически все камеры не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к таким устройствам в части безопасности»,— объясняет источник «Ъ» на рынке видеонаблюдения. И поэтому фактическая идентификация ведется не на камере, а на специализированных защищенных программно-аппаратных комплексах, разработанных в соответствии с требованиями законодательства, добавляет он.



Но отказа от систем распознавания всё равно не планируется, и их развитие при этом происходит иногда в весьма неоднозначных направлениях. Так, на заседании правительства Петербурга глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов рассказал о намерении следить за скоплением мигрантов с помощью камер. 8 тысяч городских камер хотят оснастить системой распознавания этнической принадлежности. По слова Капитанова:

«Дополнительно рассматривается возможность участия субъекта в апробации системы трехсторонней проверки иностранных граждан».

Предполагается, что будут сравнивать дата-данные, фотографии и разрешение на пребывание. Нарушителям по итогам будут закрывать въезд в страну.