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22 January 2024

«ВКонтакте» вводит прозрачную систему страйков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Сообщества смогут увидеть причины ограничений и обжаловать их.
Фото: VK

В феврале «ВКонтакте» обновит подход к модерации контента для сообществ: будет представлена гибкая система страйков. Администраторы смогут видеть причину удаления спорного контента и получат возможность принять необходимые меры для того, чтобы избежать ограничений в будущем. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Система состоит из шести уровней и в зависимости от количества полученных страйков предполагает разные предупреждения и ограничения. Среди последних — лимит на размещение публикаций, исключение из поиска и рекомендаций, а также отключение монетизации и блокировка на определённый период времени.

Получить страйк сообщества можно за нарушение сообществом правил соцсети. За первые страйки меры будут действовать несколько часов. С появлением следующих срок и количество ограничений будут увеличиваться.

Администраторы сообществ смогут увидеть все страйки и причины для жалоб в панели управления страницей. Там же можно будет их оспорить. Если поддержка сочтёт страйк «некорректно назначенным», ограничения снимут. Через год с момента получения страйк «обнуляется».

По мнению компании, изменения должны помочь авторам лучше понять, как работает система модерации, и избежать повторных нарушений. Сами модераторы тем временем получат возможность применять более мягкие меры к сообществам, «разово получающим предупреждение», и избегать необходимости сразу их блокировать.

Соцсеть при этом предупреждает: «мгновенные» блокировки всё равно останутся — за «опасный» контент.

соцсети ВКонтакте прозрачность страйки

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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