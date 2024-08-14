Власти РФ пока не нашли решения по легализации криптобирж

Минфин и Банк России обсуждают создание криптовалютных бирж в стране, но пока не нашли консенсуса в этом вопросе. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов:

«У нас эта тема обсуждается, потому что здесь и Центральный банк, и правительство в лице Минфина этим предметно занимается. Мы не нашли пока еще решения, как это сделать».

В России уже приняты законы, которые легализуют майнинг и возможность расчетов намайнеными биткоинами за внешнеэкономическую деятельность, напомнил Силуанов. По его словам, теперь осталось эту сферу «дорегулировать», то есть, создать официальные легальные криптобиржи. Пока этот вопрос находится в серой зоне: «и не разрешено, и не запрещено», добавил чиновник.



По словам министра, сейчас есть две точки зрения по решению данной задачи Одна из них предполагает легализацию, ведь «это есть сегодня на самом деле, мы знаем, куда можно прийти, купить цифровые финансовые активы, перевести за рубеж, минуя всякие банковские структуры». В случае со второй точкой зрения чиновники предлагают криптобиржи запретить, в лучшем случае — организовать их в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР), добавил Силуанов. По его мнению, ЭПР ограничивает возможности, в том числе и для трансграничных расчетов. Законопроект о легализации криптобирж может быть подготовлен осенью, сообщил Силуанов.



Власти намерены подготовить законодательное решение осенью. По словам министра, в весеннюю сессию парламенту удалось «здорово продвинуться». Закон о легализации майнинга был принят ранее в августе. Он начнет действовать с 1 ноября. С 1 сентября будет разрешено осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги в криптовалюте.