Какие законы вступают в силу в апреле

В апреле в России вступает в силу целый пакет законов и других правовых норм, которые коснутся Рунета, а также цифровых технологий в стране.





Беспошлинный порог снижен в пять раз

Российские власти отказались продлевать повышенный порог беспошлинного ввоза купленных в иностранных интернет-магазинах товаров. Последние два года они это делали, и покупатели могли платить пошлину превышении стоимости одной покупки в €1000. Теперь эта сумма вернется к значению двухлетней давности – €200.

При превышении стоимости покупки придется заплатить в бюджет 15% от превышения. Например, при покупке товара за €300 таможенная пошлина составит €15 по курсу ЦБ (примерно 1500 руб.).

Это изменение скажется не только на стоимости личных заказов товаров из-за рубежа, но и на розничной цене товаров, которые не поставляются в Россию официально.

Эти правила вступают в силу также с 1 апреля.

За предоставление ложных сведений в систему здравоохранения будут штрафовать

В КоАП предусмотрят ответственность для чиновников за нарушение порядка или сроков предоставления сведений либо предоставление недостоверной информации в единую систему здравоохранения (ЕГИСЗ).

Такой закон вступает в силу 1 апреля.

Штраф за такое правонарушение составит от 15 тысяч до 25 тысяч рублей. За повторное деяние накажут взысканием от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или же дисквалификацией на срок до одного года.

Информация об ОСАГО появится на «Госуслугах»

Сведения, содержащиеся в страховом полисе ОСАГО, а также иную информацию, включенную в автоматизированную информационную систему страхования, можно получить через единый портал госуслуг.

Такие нормы закона вступают в силу 1 апреля.

Согласно документу, страховщики обязаны предоставлять информацию о страховании в автоматизированную информационную систему (АИС) страхования. Со своей стороны, оператор АИС должен обеспечить взаимодействие системы с единым порталом госуслуг.

Уведомление о предпринимательской деятельности через «Госуслуги»

Юрлица и индивидуальные предприниматели с 1 апреля смогут направлять уведомления о начале отдельных видов предпринимательской деятельности только через Единый портал госуслуг или сходные региональные порталы.

Кроме того, потребуется извещать контрольные органы о прекращении такой деятельности, что, по задумке авторов инициативы, позволит сохранять соответствующий реестр актуальным.

Власти рассчитывают, что с помощью таких уведомлений получится сохранять ЕГРЮЛ и ЕГРИП актуальными.

Поправки в закон о геодезии и картографии

Понятийный аппарат закона о геодезии и картографии с 1 апреля стал шире. Так, теперь в законе появились геоинформационные системы и средства, фотоплан и ортофотоплан.

Также документ обязывает госорганы при осуществлении картографической деятельности использовать пространственные данные и материалы, содержащиеся в федеральном фонде пространственных данных, и сведения единой электронной картографической основы.

Юрлицам обеспечат доступ к переводам в Системе быстрых платежей





1 апреля истекает срок, до которого российские банки должны были обеспечить переводы через Систему быстрых платежей (СБП) между юридическими лицами.



Тот же самый срок касается и возможности для переводов юрлиц в адрес индивидуальных предпринимателей (ИП). При этом в данном случае речь не идёт о платежах по поручению или в пользу юрлиц, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства.



С помощью СБП можно совершать межбанковские переводы с дебетовой карты или счёта по номеру мобильного телефона. Лимит на перевод без комиссии - 100 тыс. руб. в месяц. К системе уже подключены более 200 банков.

Северный завоз





1 апреля вступает в силу базовый закон «О северном завозе» — обеспечении территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей основными жизненно важными товарами. Вводятся три категории грузов северного завоза. Грузы первой и второй категорий (например, продукты, лекарства и топливо) перевозятся в приоритетном порядке. Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ.



Согласно закону создается система управления северным завозом — федеральная государственная информационная система мониторинга северного завоза. ФГИС это, по сути, цифровая платформа, позволяющая сделать процесс доставки грузов удобным и прозрачным, по аналогии с привычными цифровыми сервисами.



«Система позволит отслеживать движение грузов в режиме реального времени, чтобы исключить задержки», – сказали в Минвостокразвития.

Контроль съёмок с дронов





Для воздушной съемки с использованием беспилотников с 1 апреля нужно будет получить разрешение уполномоченного органа с последующим контрольным просмотром.

Реестр памятников Великой Отечественной войны





Создаётся он в рамках вступления в силу 17 апреля закона о сохранении памятников ВОВ. В реестре можно будет получить точную информацию о количестве таких объектов культурного наследия.