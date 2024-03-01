Что вступает в силу в марте: запрет информации про обход блокировок и другие законы

С 1 марта нельзя будет распространять информацию о способах обхода блокировок запрещенных интернет-ресурсов.
В частности, под запретом окажется реклама VPN-сервисов, которые не фильтруют трафик. Роскомнадзор сможет вносить такие страницы в Единый реестр запрещенных сайтов.
В качестве критериев для блокировки будут использовать наличие на ресурсе информации, которая позволяет получить доступ к уже заблокированным сайтам либо узнать, как это можно сделать, либо которая побуждает, убеждает в привлекательности использования способов доступа к таким ресурсам и обосновывает их преимущества.
В России появится система государственного экологического мониторинга. Она предназначена для всестороннего и своевременного информирования граждан и органов власти о состоянии окружающей среды и позволит оперативно предотвращать угрозы. В системе будет содержаться информация об источниках выбросов, состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, лесов и земель и т. д.
Вступление в силу также с 1 марта.
Он позволит предпринимателям в рамках одной услуги зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 1 марта.
На всех этапах для подтверждения личности заявителя будут использовать единую биометрическую систему.
Эксперимент продлится год — до 1 марта 2025 года. В нем принимают участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг и оператор единой биометрической системы. Координатором апробации выступит ФНС России. Налоговая служба обеспечит мониторинг результатов эксперимента и представит в Правительство доклад с предложениями о развитии сервиса.
Требования к организациям культуры для участия в программе «Пушкинская карта» будут расширены. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 марта.
В числе таких требований — регистрация в качестве юридического лица, ведущего деятельность в сфере культуры, наличие материально-технических ресурсов для оказания услуг, а также отсутствие в реестре иностранных агентов сведений об организации, ее руководителе, собственниках и главном бухгалтере.
Кабмин своим постановлением уточнил порядок лицензионного контроля деятельности по производству лекарственных средств. Его будут производить с использованием ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности». Сведения, которые находятся в реестре лицензий, в автоматическом режиме будут поступать в информсистему.
Домашнюю птицу, пушных зверей, оленей, верблюдов, пчел, объекты аквакультуры животного происхождения, крупный рогатый скот отнесут к животным, подлежащим индивидуальному или групповому маркированию и учету. Животным будут присваивать уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер, который предписано заносить во ФГИС «ВетИС».
За нарушение порядка представления информации в федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности будут привлекать к административной ответственности. Такой закон вступает в силу 1 марта.
Теперь можно будет заполнить в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, с 1 марта 2024 года через портал госуслуг можно будет подать заявление о выдаче разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологического лекарственного препарата для ветеринарного применения.
С 15 марта по 31 декабря 2024 года эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации будет проходить в новом формате: кроме школ, колледжей и вузов в нем также будут участвовать учреждения дополнительного образования. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 15 марта.
Как и прежде, эксперимент пройдет в три этапа. Во время первых двух этапов будут отрабатывать механизм формирования цифровых документов об основном и среднем общем образовании, о среднем профессиональном, высшем и дополнительном образовании, а также практику передачи информации о них на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей.
Аттестаты и дипломы будут формироваться в электронном виде с помощью работающего в тестовом режиме Единого реестра цифровых документов об образовании. На третьем, заключительном, этапе эксперимента — с 1 октября по 31 декабря — будут проведены мероприятия по вводу этого реестра в полноценную эксплуатацию.
Это можно сделать через сайт Агентства по страхованию вкладов или единый портал госуслуг. Норма вступает в силу 18 марта.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.