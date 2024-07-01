НДС на маркетплейсах, банковский «антифрод» — какие ещё нормы вступают в силу в июле

В июле 2024 года вступает в силу ряд законов и других правовых норм, которые повлияют в том числе на Рунет, цифровые технологии, а также права и свободы граждан.

НДС для иностранцев на маркетплейсах

1 июля вступают в силу новые правила налогообложения при продаже на маркетплейсах товаров из стран Евразийского экономического союза. Теперь иностранные продавцы, которые ранее не платили НДС при продаже товаров россиянам, будут обязаны это делать.

Ставка НДС составит 16,67%, при продаже продовольственных и детских товаров — 9,09%. Платить будут либо сами иностранные продавцы, либо их налоговые агенты — иностранные или российские посредники через электронные торговые площадки, на которых будут продавать товары.

Информирование о пенсионных накоплениях через «Госуслуги»

Социальный фонд будет информировать граждан об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах. Соответствующий закон вступает в силу 1 июля.



Прежде Соцфонд сообщал людям только о тех накоплениях, которые формируются в нем, а ранее были в Пенсионном фонде. После вступления в силу новых норм Соцфонд будет рассказывать будущим пенсионерам также об их накоплениях в негосударственных фондах.



Фонд будет направлять соответствующие сообщения раз в три года через личный кабинет на портале госуслуг. Сведения будут предоставлять в порядке и по форме, которые определит Минтруд.

Банки будут обязаны отвечать на обращения граждан в течение 15 дней

Предполагающий это закон вступает в силу 1 июля. В то же время финорганизации получат возможность при необходимости и наличии на то причин продлять срок ответа еще на 15 суток.



Также вступающий в силу закон наделяет Банк России правом пересылать обращения физических лиц в финансовые организации — с тем чтобы они могли их рассмотреть по существу и направить мотивированный ответ.

Российской промышленной продукции обеспечат приоритет в инвестпроектах

Российской промышленной продукции станет проще получить приоритет в инвестиционных проектах. Этому будет способствовать в том числе создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Такой закон вступает в силу 1 июля.



Документ определяет такие понятия, как «российская промышленная продукция», «производитель российской промышленной продукции», «цифровой паспорт промышленной продукции».



Новые нормы предполагают, что российская промышленная продукция получит логотип в виде QR-кода, с помощью которого будет распространяться информация о товаре для его продвижения на рынке. QR-код выдаст информацию о товаре государственной информационной системы промышленности (ГИСП), его технических характеристиках, уровне локализации.

Единая цифровая платформа соцуслуг

На Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере (ЕЦЦПСС) будут учитывать сведения о таких категориях, как пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, многодетные семьи, ветераны труда, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Предполагающие это нормы закона вступают в силу 1 июля.



ЕЦЦПСС призвана объединить сведения обо всех гражданах России, которые вправе претендовать на социальную поддержку от государства. Это позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается.



Также с 1 июля будет установлено информационное взаимодействие государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с ЕЦЦПСС. Предусмотрен учет информации об условиях жизни и воспитания детей-сирот в приемных семьях.

Информресурс о детях с тяжёлыми заболеваниями

Кабмин уточнил порядок ведения информационного ресурса о детях с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, о закупке для них лекарств и медизделий и результатах лечения. В частности, установлено, что в информресурс будут также включать запросы региональных органов и федеральных медорганизаций о формировании резерва препаратов для незамедлительного обеспечения неопределенной группы детей, согласованные с главным внештатным специалистом Минздрава по соответствующим заболеваниям.

Распоряжаться пенсионными накоплениями можно будет онлайн

Застрахованные лица смогут подать заявления о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений и уведомления об отказе от перевода средств пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса по указанному договору через Единый портал госуслуг.

Сведения об условиях жизни сирот внесут в банк данных

В государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, появится информация об условиях жизни и воспитания детей после передачи их в приемную семью.

«Иностранные агенты» будут не вправе осуществлять общественный экологический контроль

Уточняются права и обязанности общественных инспекторов по охране окружающей среды и порядок их взаимодействия с органами государственного контроля.

Права должников дополнительно защитят

Исполнительные производства будут закрывать быстрее после исполнения требований или признания должника банкротом. Сейчас на это могут уходить месяцы, потому что срок не регламентирован законом, а после изменений — до трех рабочих дней со дня поступления данных в информационную систему. Так с граждан быстрее снимут ограничения, связанные с долгом.

Выбрать исполнителя соцзаказа помогут «Госуслуги»

Подавать заявление и выбирать исполнителя социального заказа можно будет на портале «Госуслуги». Такой закон вступает в силу 3 июля.



С 2021 года и до конца 2024-го в России проходит эксперимент по привлечению НКО и частного бизнеса к исполнению соцзаказа за счет госбюджета. Исполнителей услуг при этом выбирают на конкурентной основе. Оказывать услуги в рамках соцзаказа можно по таким направлениям, как социальное обслуживание, спортивная подготовка, содействие занятости населения, туризм, паллиативная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, оказание физкультурно-оздоровительных услуг.

Двойная защита от мошенничества

Проверять банковские транзакции с помощью системы «антифрод» будут дважды — как в банке отправителя, так и в банке получателя средств. Такой закон вступает в силу 25 июля.



Если этот счет находится в черном списке, транзакцию заблокируют, а если счет сомнительный, то проверят более тщательно. Если банк перечислит на такой счет деньги без согласия клиента, то он будет обязан вернуть всю сумму.



Антифродом называют системы мониторинга и предотвращения мошеннических операций. По сути, это автоматизированные программы, которые оценивают банковские или онлайн-операции по определенным критериям. Антифрод-системы используют банки, крупные магазины и платежные системы.