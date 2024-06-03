Какие законы вступают в силу в июне

В июне вступают в силу сразу несколько законов и других правовых актов, которые касаются интернета и цифровых технологий.

Маркировка сигарет и вейпов станет цифровой

С 1 июня табачная отрасль переходит на «цифровой акциз». Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс. По ним для маркировки табачной и никотиносодержащей продукции будут использоваться учётно-контрольные специальные марки. Это средства идентификации с уникальным QR-кодом, который будет наноситься на пачку. Они должны исключить возможность подделки и повторного использования.

Кроме того, при расчете налоговой базы по акцизам на табачную и никотинсодержащую продукцию приоритет будут отдавать данным информационной системы мониторинга (ГИС МТ, система цифровой маркировки). Если размер налоговой базы, который укажет налогоплательщик, окажется меньше объема проданного товара по данным ГИС МТ, налоговая база будет определяться на основе данных системы маркировки.

О продаже каждой бутылки (или банки) пива продавцы должны будут отчитываться

С 1 июня маркировка пива и слабоалкогольных напитков заработает в полную силу — продавцы должны будут передавать данные о продаже каждой бутылки или банки в единую информационную систему. Таким образом государство намерено бороться с нелегальной продукцией.

Контроль за туристическими маршрутами

Правительство определит виды и категории сложности туристских маршрутов, требующих сопровождения аттестованным инструктором-проводником. Регионы смогут устанавливать такие маршруты на своих территориях. Инструкторы-проводники будут обязаны уведомлять региональные органы исполнительной власти о том, что сопровождают туристов на таком маршруте, до начала и после его прохождения.



Уведомить о маршруте можно на официальном сайте министерства или территориального органа МЧС, а также почтой с уведомлением о вручении или при личном обращении в территориальный орган МЧС России.

Разработку программ отсертифицируют по-новому

С 1 июня начинают действовать правила проведения сертификации процессов безопасной разработки программного обеспечения средств защиты информации.



Сейчас разработчики софта сертифицируют каждый новый релиз продукта: направляют его в аккредитованную ФСТЭК лабораторию, которая проверяет продукт на соответствие функциональным требованиям и практикам безопасной разработки. В среднем этот процесс занимает от трех месяцев до полугода.

Россиянам расскажут о назначении пенсий

Социальный фонд обновил порядок извещения россиян о назначении социальных и страховых пенсий.

Соответствующий приказ от 12.01.2024 № 12 вступает в силу 3 июня.

Теперь в направленном письме должна быть информация о назначении выплат с уточнением вида пенсии, условий, в связи с наступлением которых она назначена, а также срок начисления выплат и их размер. Направить эти сведения сотрудники Соцфонда могут через портал «Госуслуги», по почте или электронным письмом.

Контроль над экспортом беспилотных плавсредств

Правительство своим постановлением, которое вступает в силу с 14 июня, уточнило перечень товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Так, список пополнили беспроводные дистанционно управляемые и автономные безэкипажные морские суда и подводные аппараты.