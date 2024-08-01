Какие вступающие в силу законы в августе коснутся интернета и «цифры»?

В августе вступает в силу несколько законов и других правовых актов, которые касаются интернета и цифровой среды.

Наследование цифровых рублей

С 1 августа положения Гражданского кодекса о завещательных распоряжениях правами на денежные средства в банках будут распространяться и на цифровые рубли в Банке России. Как это будет работать, пока непонятно: порядок составления таких завещаний должно определить правительство по согласованию с ЦБ.

Информировать о выполнении запросов на госуслуги будут онлайн

Получить данные о выполнении всех запросов о предоставлении государственных (муниципальных) услуг и результатах оказания различных мер соцподдержки можно будет онлайн. В личном кабинете на «Госуслугах» будет отражена информация о регистрации запроса или заявления, приглашении на личный прием и оказании услуги. Эта информация будет отражена в личном кабинете на «Госуслугах». Эта норма также с 1 августа приобретает законную силу.

Перевозки грузов оформят по-цифровому

С 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года пройдет эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 августа.

Среди его целей — внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом, а также апробация технологии выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм «одного окна».

В ходе эксперимента также будет сформирован электронный рейтинг грузоперевозчиков и отработано взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков.

Разговоры кредиторов и должников запишут

5 августа вступают в силу нормы закона, регулирующие требования к кредитным или микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками по электронной почте, на портале «Госуслуги» и с помощью автоматизированного электронного агента — программного обеспечения для отправки голосовых сообщений. В частности, эти организации будут должны:

иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения информации,

вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи до истечения не менее 3 лет,

записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые при взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности, и хранить их не менее 3 лет.

В Госдуме считают, что это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов.

Проверить сим-карты можно будет на «Госуслугах»

30 июля Госдума приняла поправки в закон «О связи», которые дают абоненту возможность проверить все свои сим-карты. Пользователь сможет запросить данные обо всех оформленных на него телефонных номерах на «Госуслугах» и получить ответ в личный кабинет. Если какие-то телефонные номера ему уже не нужны или договор был заключен без его ведома, то он сможет расторгнуть договор.

Прежде для получения такой информации нужно было обращаться напрямую к операторам.

В первой редакции законопроекта предполагалось, что он начнет действовать с 1 августа, к третьему чтению были внесены изменения — документ вступит в силу со дня опубликования. Сейчас закон должен утвердить Совет Федерации, после чего его подпишет президент, и только тогда документ опубликуют. Обычно вся процедура занимает меньше месяца, так что этих изменений тоже можно ждать в августе.