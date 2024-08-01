Какие вступающие в силу законы в августе коснутся интернета и «цифры»?

В августе вступает в силу несколько законов и других правовых актов, которые касаются интернета и цифровой среды.
С 1 августа положения Гражданского кодекса о завещательных распоряжениях правами на денежные средства в банках будут распространяться и на цифровые рубли в Банке России. Как это будет работать, пока непонятно: порядок составления таких завещаний должно определить правительство по согласованию с ЦБ.
Получить данные о выполнении всех запросов о предоставлении государственных (муниципальных) услуг и результатах оказания различных мер соцподдержки можно будет онлайн. В личном кабинете на «Госуслугах» будет отражена информация о регистрации запроса или заявления, приглашении на личный прием и оказании услуги. Эта информация будет отражена в личном кабинете на «Госуслугах». Эта норма также с 1 августа приобретает законную силу.
С 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года пройдет эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 августа.
Среди его целей — внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом, а также апробация технологии выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм «одного окна».
В ходе эксперимента также будет сформирован электронный рейтинг грузоперевозчиков и отработано взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков.
5 августа вступают в силу нормы закона, регулирующие требования к кредитным или микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками по электронной почте, на портале «Госуслуги» и с помощью автоматизированного электронного агента — программного обеспечения для отправки голосовых сообщений. В частности, эти организации будут должны:
В Госдуме считают, что это позволит защитить должников от нарушений, оскорблений и угроз при возврате долгов.
30 июля Госдума приняла поправки в закон «О связи», которые дают абоненту возможность проверить все свои сим-карты. Пользователь сможет запросить данные обо всех оформленных на него телефонных номерах на «Госуслугах» и получить ответ в личный кабинет. Если какие-то телефонные номера ему уже не нужны или договор был заключен без его ведома, то он сможет расторгнуть договор.
Прежде для получения такой информации нужно было обращаться напрямую к операторам.
В первой редакции законопроекта предполагалось, что он начнет действовать с 1 августа, к третьему чтению были внесены изменения — документ вступит в силу со дня опубликования. Сейчас закон должен утвердить Совет Федерации, после чего его подпишет президент, и только тогда документ опубликуют. Обычно вся процедура занимает меньше месяца, так что этих изменений тоже можно ждать в августе.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.