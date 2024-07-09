Мигрантов хотят выдворять из РФ в том числе за интернет-правонарушения

Госдума поддержит разработанный МВД России законопроект, расширяющий перечень статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), по которым мигрантов смогут выдворять из страны. Об этом написал в своём Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин:

«По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью».

Сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено 22 статьями КоАП. В частности, к депортации прибегают, если мигрант нарушил законодательство о свободе совести, был причастен к незаконному обороту наркотиков или пропагандировал нетрадиционные ценности.



Выдворить из России могут за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также за некоторые другие деяния, отметили в МВД.



В числе ещё 20 дополнительных статей КоАП есть и те, что касаются интернет-деятельности:

пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций;

распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности.

По мнению Володина, «вопрос контроля за миграцией — крайне важный».

«Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах. Совершенствование миграционного законодательства имеет для нас приоритетное значение».

Он добавил, что «предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в этой сфере, Дума будет рассматривать в кратчайшие сроки».