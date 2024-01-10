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10 January 2024

Минцифры предлагает бизнесу взаимодействовать с властью через «Госуслуги»

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Для этого в министерстве разработали новый механизм, который в данный момент направлен на согласование с бизнес-организациями.

Минцифры подготовило новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти. Она предполагает, что все официальные запросы государства компаниям и ответы на них будут проводиться через портал госуслуг. Новый алгоритм ведомство направило на согласование в деловые объединения, следует из письма директора департамента Минцифры Сергея Сергиенко «Деловой России», «Опоре России» и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию письма.

Все официальные запросы власти будут подавать через личный кабинет и формировать по шаблонам из спецсправочников. Информацию и ответы бизнеса, направляемые властям, будут хранить в специальной базе на платформы «Гостех». Если там уже есть отчёт о предоставлении таких данных, он автоматически выгрузится для ответа на похожий запрос. Если нет, компании придет уведомление, что надо предоставить необходимую информацию по специальной форме в личном кабинете.

В «Деловой России» одобрили предлагаемую схему: это поможет упорядочить взаимодействие властей и бизнеса и снизит объем запрашиваемых данных. А в «Опоре России» обратили внимание, что, в зависимости от сферы деятельности бизнеса, количество запросов к компании может быть разным. При этом деловые объединения опасаются за сбои в работе «Госуслуг», которые происходят, когда на портал возрастает нагрузка.

Минцифры Госуслуги Гостех Деловая Россия

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